До 700 тысяч рублей: китайские автокомпании устроили войну скидок в России

Haval, Tank и другие китайские автокомпании объявили скидки на машины в России

На фоне падения продаж новых автомобилей автопроизводители и дилеры стали распродавать прошлогодние машины с большими скидками. О том, сколько готовы уступить продавцы, — в материале «Газеты.Ru».

В феврале в России продано 79,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 24% меньше, чем в том же месяце 2024 года, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). Чтобы подстегнуть продажи, лидеры российского рынка начали предлагать скидки.

Haval и Tank

Haval с 1 марта предложил клиентам скидку в 300 тыс. рублей (за сдачу автомобилей в трейд-ин и автокредит) на кроссоверы Jolion 2025 года во всех комплектациях. С учетом акции базовая версия кроссовера с турбомотором 1.5, шестиступенчатой механической трансмиссией и передним приводом обойдется в 1,85 млн рублей. Максимально оснащенный полноприводный Jolion — в 2,65 млн рублей. Диапазон цен на прошлогодние машины этой модели составляет 1,95–2,65 млн рублей.

close Haval

Haval H5 можно купить дешевле на 250 тыс. рублей в двух старших комплектациях: 3,8 млн рублей и 4,1 млн рублей соответственно. Для кроссовера Haval H3 максимальный размер снижения цены достигает 550 тыс. рублей, для флагманского внедорожника H9 предусмотрена и вовсе прямая скидка (без необходимости участия в акциях) в 300 тыс. рублей на машины с дизельным двигателем.

close WEY

Входящая в тот же концерн Great Wall марка Tank ввела прямые скидки на внедорожники 300 и 500. Теперь эти машины можно купить дешевле на 200 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно. Бренд Wey (также входит в Great Wall) дал скидку в 200 тыс. рублей на кроссоверы Wey 05 2023 года выпуска.

Chery

Компания Chery предоставляет прямую скидку в 100 тыс. рублей на две младшие комплектации кроссовера Tiggo 4 и готова вдобавок уступить еще 90 тыс. рублей в рамках собственной программы «Семейный автомобиль» — для покупателей, у которых есть несовершеннолетние дети.

close Chery

Программа «Семейный автомобиль» распространяется на седан Arrizo 8 и более крупные кроссоверы. Для Tiggo 7 Pro Max она составляет 100 тыс. рублей на комплектацию Active и 150 тыс. рублей на другие версии, для Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9 — размер «семейной» скидки составляет 150 тыс. рублей, как и для седана Arrizo 8.

Geely

Пересмотрела свою маркетинговую политику даже марка Geely, которая традиционно отличается наибольшим хладнокровием в сезоны массовых распродаж. Правда, рекомендованные розничные цены на машины Geely снизились незначительно, зато покупатели получили настоящие прямые скидки.

close Geely

Для бюджетного седана Emgrand скидка составляет 40 тыс. рублей, для более дорогого Preface — 50 тыс., для кроссовера Coolray — 120 тыс., для Cityray и Okavango — 50 тыс., для Monjaro — 260 тыс.

Jetour, Bestune и JAC

Бренд Jetour в марте предоставил акционный дисконт (за трейд-ин и автокредит) на покупку кроссовера Dashing. В зависимости от комплектации, скидка составляет 200–300 тыс. рублей. Минимальная уступка предлагается за машину с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. На переднеприводные кроссоверы в комплектации Luxury скидка составит 280 тыс. рублей, на версию Comfort — максимальные 300 тыс. рублей.

close Jetour

В начале марта также существенно подешевел кроссовер Bestune T77 от китайского концерна FAW. Его продают по цене от 1,92 млн рублей за оставшиеся в наличии автомобили даже 2023 года выпуска. За более свежие Т77 просят от 2 млн рублей. До конца февраля базовая стоимость этого кроссовера достигала 2,86 млн рублей.

close FAW

Автомобили JAC в России за счет предоставления прямых скидок от производителя подешевели на 50–450 тыс. рублей.

close JAC

Максимальная скидка затронула пикап T8 Pro. Цена пикапа JAC T9 упала на 50 тыс. рублей. Для лифтбэка JAC J7 размер скидки составляет 200 тыс., для компактного кроссовера JS3 — 250 тыс., для кроссовера JS6 — 300 тыс.

close VGV U70 Pro VGV

Прямая скидка в 100 тыс. рублей предложена и на кроссоверы VGV U70 Pro и U75 Plus. Она распространяется на машины 2024 года выпуска.

Дилеры готовы уступить

Представители крупных дилерских холдингов признают, что для стимулирования продаж вынуждены давать клиентам скидки и от своего имени.

«В зависимости от автомобиля, скидка может достигать от 200 тыс. до 700 тыс. рублей. Это сверх того, что предлагает дистрибьютор. Распространяется это на все бренды, которые представлены в компании «Рольф», — рассказал «Газете.Ru» директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

По его словам, размер прямых скидок, не зависящих от сдачи старого автомобиля в трейд-ин и оформления кредита, составляет 100–300 тыс. рублей. Все автопроизводители уже опубликовали скидочные программы на март, и каких-либо дополнительных подвижек с их стороны ожидать не стоит, уточнил Иванов.

close Zeekr

По словам директора розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Ильи Петрова, компания готова предложить индивидуальные условия на покупку гибридных и электрических машин премиального сегмента: Avatr, HiPhi, Zeekr 001, Lynk&Co.

«На бренды Geely, Belgee как прямые скидки за наличный расчет, так и поддержки по трейд-ин и кредитным программам, суммарный размер порядка до 700 тыс. руб. По Chery лучшие скидки продлены на март: и прямые, и трейд-ин, и семейная программа, и кредиты субсидируемые или рассрочка. И все это суммируется», — перечислил Петров.

close Belgee X70 Belgee

Новые поставки автомобилей приходят уже по повышенной ставке утильсбора, что неизбежно приведет к дальнейшему росту цен, предупредил он.

«С учетом падения продаж в розничной сети любой из брендов предлагает чуть больше выгод, чем вчера. Но это будет продолжаться не очень долго, как только бренды скорректируют свои планы по ввозу автомобилей в РФ, скидки растают за один день», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

Программы поддержки продаж, как правило, не дают прямую скидку — все упаковывается как продукт, который стимулирует продажи, уточнил он.