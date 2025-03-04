Geely резко снизила цены на свои автомобили в России

Geely начала продавать свои автомобили в России со скидками до 260 тысяч рублей

Российский офис Geely изменил цены и размер скидок на свои автомобили, сообщает портал Quto. Изменения затронули все без исключения модели.

В частности, Geely Preface подешевел до 3,35 млн рублей, а также появилась скидка 50 тыс. рублей. На кроссовер Geely Atlas цена снижена до 3,51 млн рублей. Дополнительная скидка — 150 тыс. рублей.

Кроссовер Geely Cityray в марте можно купить с экономией в 50 тыс. рублей (новый ценник — 2,85 млн рублей).

Выгода для Geely Monjaro выросла до 260 тыс. рублей. (вместо прежнего дисконта в 190 тысяч). Машину можно купить за 4,55 млн рублей.

До этого стало известно, что в России снизились цены электрического седана Evolute i-Pro. Общая скидка составляет 1,3 млн рублей.

Реальная стоимость электромобиля сейчас составляет 1 550 000 рублей, учитывая 35-процентную скидку по государственной программе (ее размер составляет 834 620), а также 465 380 рублей прямого дисконт.

Evolute i-Pro оснащается силовой установкой мощностью 163 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость новинки составляет 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

Ранее стало известно, когда подешевеют новые автомобили в России.