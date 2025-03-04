JAC предоставил «огромные» скидки на автомобили в России

Китайский автопроизводитель JAC предоставил огромные скидки покупателям своих автомобилей в России, сообщают «Автоновости дня».

«Весь модельный ряд китайского бренда JAC в России разом стал доступнее на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. рублей или 1,4%-14%. Причина — в появлении скидки, предоставляемой в рамках «Специального предложения», — отмечается в публикации.

Под специальным предложением подразумевается единовременная разовая скидка. С ее учетом цена пикапа JAC T9 снижена на 50 тыс. рублей. Для лифтбэка JAC J7 размер скидки составляет 200 тыс. рублей, для компактного кроссовера JS3 — 250 тыс. рублей, для кроссовера JS6 — 300 тыс. рублей.

Наибольший размер скидки предусмотрен при покупке пикапов T8 и T8 Pro, выпущенных в 2023 и 2024 годах. Она составляет 350 тыс. и 450 тыс. рублей.

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