Хотят поговорить: на родственников погибших в ДТП фельдшеров в Белгороде вышла диаспора

С родственниками женщин-фельдшеров, погибших в громкой аварии «скорой помощи» и BMW X7 в Белгороде, захотела связаться община соотечественников вероятного виновника трагического ДТП, выяснила «Газета.Ru». В СМИ ранее появилась информация, что водитель BMW был пьян, но родственники уверяют, что он не мог употреблять алкоголь из-за религии. Правозащитники призвали не дать спустить дело на тормозах и придать его максимальной огласке для объективного расследования.

Несколько светофоров на красный

Резонансная авария произошла в ночь на 7 февраля в Белгороде на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. Внедорожник BMW X7 на высокой скорости проехал перекресток на красный свет и врезался в правый борт кареты скорой помощи, после чего автомобили вылетели на тротуар.

В аварии погибли два фельдшера — 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. За рулем автомобиля находился 31-летний тренер по ММА из Мурманской области Рамазан Гаджимурадов, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, у Гаджимурадова наблюдались признаки сильного алкогольного опьянения.

Позднее сестра Гаджимурадова заявила изданию Regnum, что ее брат не мог быть пьян.

«Он не был пьяным. Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией»,

— рассказала сестра бойца MMA.

Муж погибшей фельдшера Марины Паровышник рассказал «Газете.Ru», что у водителя BMW X7 были взяты все необходимые анализы для проверки на опьянение, однако ее результаты пока неизвестны.

«Эти все анализы брали. Когда я забирал вещи супруги из больницы, те, кто на дежурстве был, сказали, что забор анализов на все показатели был, а что там с анализами – я такой информацией не владею», — сказал Александр Паровышник.

Община заинтересовалась

Сестра Рамазана Гаджимурадова в беседе с Regnum заявила о готовности помочь родственникам погибших.

«Мы будем помогать им. Мы сделаем всё, что от нас зависит. Всё оплатим, но сейчас, я уверена, что родственники настроены очень агрессивно», — сказала она.

В тоже время муж погибшей Марины Паровышник Александр сказал, что родственники виновника ДТП не выходили на связь с родственниками фельдшеров.

«Они даже на связь с нами не выходили. Какая агрессия? У нас свои заботы.

Они только кому-то интервью дали, опубликовали, что они готовы все это… Но почему-то они говорят, что мы сами агрессивно настроены», — отметил он.

Муж погибшей Ольги Любимовой Дмитрий рассказал «Газете.Ru», что родственники водителя пока не приносили извинения за случившееся и не предлагали помощь. Зато с ним связались соотечественники предполагаемого виновника аварии.

«До похорон была информация, что с нами хочет связаться кавказская община. Они хотели принести извинения, на что я им ответил через посредника, что сейчас сосредоточен на похоронах супруги. И после этого никаких контактов не было. Понимаете, и в данный момент у меня нет желания о чем-то с кем-то разговаривать», — рассказал Дмитрий «Газете.Ru».

Своей первоначальной и единственной задачей в сложившихся обстоятельствах он назвал достижение справедливости.

Глава комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов накануне попросил главу МВД Владимира Колокольцева взять расследование обстоятельств ДТП под свой контроль.

Главу Следственного комитета РФ он попросил проверить появившуюся в СМИ противоречивую информацию относительно личности водителя BMW.

Что с водителем и пассажиром BMW X7

Telegram-канал Baza писал, что во внедорожнике ехали трое военных, за рулем находился Иса А., а владелец машины Рамазан Г. был на пассажирском кресле.

Позднее председатель совета белгородской «Ассамблеи народов России» Набигулла Багамаев заявил «Бел.ру», что владелец машины Рамазан Гаджимурадов сам был за рулем, а 31-летний Иса А., на которого первоначально пали подозрения полиции, ехал в BMW пассажиром.

В УМВД России по Белгородской области оставили без ответа вопросы «Газеты.Ru» о том, были ли за рулем Рамазан Гаджимурадов и установлено ли у него состояние опьянения. По информации потерпевших, сейчас водитель BMW находится уже не в Белгороде, а в Москве в госпитале им. Бурденко.

«Он, насколько я понял, в Москве, в госпитале имени Бурденко лежит. Состояние какое, не могу сказать точно. Потому что они сказали — облегчение состояния, и они будут его, как я понял, сразу под стражу брать. Я у следователя просто еще не был, только сегодня поеду», —

уточнил один из родственников пострадавших.

Нельзя спустить на тормозах

Лидер движения автомобилистов России «Свобода выбора», экс-депутат Госдумы VI и VII созывов Вячеслав Лысаков полагает, что есть большая вероятность, что виновник ДТП может уйти от полноценной ответственности, получив слишком мягкое наказание.

«У нас сейчас альтернатива уголовному наказанию, вплоть до прекращения уголовного дела — это перемещение на территорию, где проводится СВО. Это можно рассматривать как наказание, потому что неизвестно, выйдет ли оттуда человек живым. Мы, конечно, знаем, как и на СВО устраиваются: к примеру, один адвокат, которого в очередной раз лишили лицензии. По телевизору мы видели, что он командир танка, а оказалось, что и рядом с танком не стоял», — заявил Лысаков «Газете.Ru».

Для объективного расследования ДТП большое значение имеет широкий общественный резонанс и внимание СМИ к произошедшему, заявил «Газете.Ru» почетный адвокат России Леонид Ольшанский и выразил готовность представлять интересы родственников погибших медиков в суде, если процесс состоится в Москве.

«Огласка в СМИ невероятно важна. Когда «хоронят» вопрос, только отсутствие огласки дает возможность это сделать. Представим, что гражданин приходит к следователю с мешком денег и предлагает закрыть дело, а следователь ему в ответ показывает многочисленные публикации и говорит, что ничего не может сделать, потому что сам под контролем», — аргументировал Ольшанский.

Следком Белгородской области сообщил «Газете.Ru», что уголовное дело не расследуется его следователями. «Газета.Ru» не смогла оперативно связаться с Рамазаном Гаджимурадовым.