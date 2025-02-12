Родственники оправдали тренера Гаджимурадова, по чьей вине погибли медики

Родственники тренера Гаджимурадова, по вине которого погибли два белгородских фельдшера, оправдали мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Он не был пьяным. Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией», — рассказала родная сестра бойца MMA Рамазана Гаджимурадова.

До этого сообщалось, что у виновника аварии со «скорой» в Белгороде были все признаки сильного алкогольного опьянения.

Авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. По предварительной информации, водитель автомобиля марки BMW выехал на дорогу на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортных средства въехали в столб и стену здания.

За рулем BMW был 28-летний Рамзан Гаджимурадов, который работает детским тренером по ММА в Мурманской области. В результате аварии погибли 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У Ольги осталась дочь, а у Марины — два сына. Гаджимурадов получил травмы в ДТП.

Ранее появилось видео аварии в Белгороде.