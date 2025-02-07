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Влетевший в белгородских медиков тренер ММА Гаджимурадов был пьян

Shot: тренер ММА Гаджимурадов, влетевший в медиков в Белгороде, был сильно пьян
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Виновник аварии со скорой помощью в Белгороде, тренер ММА Рамазан Гаджимурадов, находился за рулем пьяным. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«У виновника аварии со «скорой» в Белгороде были все признаки сильного алкогольного опьянения. Подтвердить состояние 28-летнего тренера по ММА Рамазана Гаджимурадова сможет экспертиза», — говорится в публикации.

Авария произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. По предварительной информации, водитель автомобиля марки BMW выехал на дорогу на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортных средства въехали в столб и стену здания.

За рулем BMW был 28-летний Рамзан Гаджимурадов, который работает детским тренером по ММА в Мурманской области. В результате аварии погибли 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У Ольги осталась дочь, а у Марины — два сына. Гаджимурадов получил травмы в ДТП.

Ранее самолет упал на автобус с людьми в Бразилии.

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