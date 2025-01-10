«Цены поднимутся на 10%»: какие автомобили подорожали после боя курантов

В России 12 автокомпаний подняли цены с Нового года

С начала 2025 года в России подорожали модели 12 автопроизводителей, это произошло за счет либо прямого увеличения цены, либо отказа от скидок. Рост цен продолжится и в ближайшие месяцы: автокомпании еще не вписали в ценники два этапа роста утильсбора, объясняют эксперты. Какие именно модели уже стали менее доступны для россиян — в материале «Газеты.Ru».

Концерн Great Wall

Принадлежащий китайскому автоконцерну Great Wall бренд Haval увеличил цены на свои кроссоверы напрямую для всех комплектаций. В частности, модели M6, Jolion и H3 подорожали на 100 тыс. рублей, выяснил сервис CARargument. Теперь самый доступный Jolion с мотором 1.5, «механикой» и передним приводом стоит от 2,15 млн рублей, полноприводный в максимальной комплектации — 2,95 млн рублей. Цена M6 начинается с 2,28 млн рублей, свежей новинки Haval H3 — с 2,8 млн рублей.

На 150 тыс. рублей подорожал паркетник F7 нового поколения, на 150–200 тыс. рублей выросла цена большого внедорожника H5, а полноразмерный рамник H9 стал дороже сразу на 200 тыс. рублей.

close Haval

Кроссоверы Haval Dargo и Dargo X 2025 года прибавили в цене 100 тыс. рублей по сравнению с прошлогодними машинами.

Принадлежащий также концерну Great Wall бренд Tank отменил ранее действовавшие скидки в 100–150 тыс. рублей на внедорожники 300 и 500. Новая цена Tank 300 после этого составляет 4,5–5,1 млн рублей. Более крупный Tank 500 подорожал на 300 тыс. рублей до 6,8–8,25 млн рублей.

close Медиацентр Great Wall Motor

Бренд Wey прибавил 200 тыс. рублей к цене кроссовера 07, минивэн 80 подорожал на 100 тыс. рублей. На 100 тыс. подорожали также пикапы GWM Poer и Poer King Kong.

JAC

Стал менее доступным и прямой конкурент пикапа от Great Wall — марка JAC переписала ценник на свой флагманский пикап Т9.

close JAC

Теперь его единственная версия с мотором 2.0 на 224 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом стоит на 50 тыс. рублей дороже — от 3,55 млн рублей.

Chery

В этом году придется заплатить на 100 тыс. рублей больше за седан Chery Arrizo 8 в любой комплектации.

close Chery

Актуальная цена этого автомобиля, представленного в России с единственным мотором 1.6 мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией — от 2,9 до 3,33 млн рублей.

Kaiyi

Марка Kaiyi отменила крупные скидки, ранее предусмотренные для покупателей седанов Е5. На машины 2023 года скидка составляла 655 тыс. рублей для комплектации Standard, а на автомобили 2024 года — 605–715 тыс. рублей на все комплектации. Теперь же седаны Е5 предлагаются россиянам по цене от 2,12 до 2,36 млн рублей.

close АВТОТОР

Скидок от производителя (605–715 тыс. рублей) также лишились все версии кроссоверов X3 — они теперь стоят от 2,24 до 2,41 млн рублей. Отменена и скидка в 784,9 тыс. рублей для одной из комплектаций X3 Pro. Также дороже обойдется покупателям X7 Kunlun: за него придется заплатить на 522,9–800 тыс. больше, чем в прошлом году.

GAC

Урезала скидки и марка GAC. Кроссовер GS8 теперь будет стоит на на 100 тыс. рублей больше, минивэн М8 — на 200 тыс. рублей больше.

close GAC

Нынешняя минимальная цена GAC GS8 по прайс-листу — 4 млн рублей, М8 — 5,5 млн рублей.

Solaris

Бренд Solaris, под которым на заводе в Санкт-Петербурге выпускаются бывшие Hyundai и Kia, поднял цены на три модели. В наименьшей степени подорожание коснулось седана Solaris KRS (бывший седан Kia Rio): цены на него выросли на 6–38 тыс. рублей в зависимости от комплектации, до 2,06–2,47 млн рублей. Solaris KRX (ранее Kia Rio X) подорожал на 81–167 тыс. рублей.

close AGR Automotive Group

Бывшая Creta (Solaris HC) подорожала сильнее всего — на 137–350 тыс. рублей. В январе 2025 года такой кроссовер можно купить минимум за 2,65 млн рублей, за машину в максимальной комплектации придется выложить 3,15 млн рублей.

Changan

Changan поднял цены кроссоверов CS75 Plus нового поколения на 50 тыс. рублей, это коснулось всех его комплектаций. Автомобиль в базовой версии предлагается за 3,59 млн рублей, в наиболее оснащенной — за 3,95 млн рублей.

close Changan

Об оснащении и ездовых характеристиках этого автомобиля ранее подробно писала «Газета.Ru».

УАЗ

Ульяновский автозавод обнародовал прайс-листы на внедорожники 2025 года выпуска. Самые свежие УАЗы подорожали на 70–80 тыс. рублей.

close УАЗ

Внедорожник УАЗ «Патриот» 2025 года в младшей комплектации Base ИКАР стоит 1,78 млн рублей против 1,7 млн рублей за прошлогодний с тем же оснащением. Цена машины с пакетом Limited составляет 2,04 млн рублей против 1,96 млн рублей за внедорожник 2024 года. На те же 80 тыс. рублей подорожал и УАЗ «Пикап», а рамный «Хантер» — на 70 тыс. рублей.

BAIC

Китайский BAIC отменил скидку в 150 тыс. рублей на седан U5 в версии Honor CNG с заводским газовым оборудованием. Без нее такой седан можно купить за 2,04 млн рублей.

close Завод «Автотор»

Зато на кроссовер X7 скидка в 400 тыс. рублей появилась. Также на 100 тыс. рублей снижена цена модели X55, кроме того на машины 2024 года установлена скидка в 420 тыс. рублей для всех комплектаций.

Налетай — подешевело

В 2025 году существенно снизились цены на электромобили Evolute. На машины комплектации Standard для кроссовера i-Jet скидка выросла на 390 тыс. рублей и составляет теперь 1,25 млн рублей, для кроссовера i-Joy она увеличилась на 425 тыс. рублей (до 1,32 млн рублей), для седана i-Pro теперь предоставляется скидка в 375 тыс. рублей против 300 тыс. рублей.

close Evolute

Увеличил размер скидок и бренд DFM. На пикап DF6 в базовой версии она составляет 450 тыс. рублей вместо прежних 350 тыс. рублей. Приобрести такую машину можно за 3,3 млн рублей.

close DFM

Стараются привлечь клиентов повышенными на 150 тыс. рублей скидками марки Omoda и Jaecoo. На Omoda C5 в двух комплектациях дисконт составляет 250 тыс. рублей, на Jaecoo J7 — 270 тыс. рублей.

«Давать скидки все равно придется»

Нынешнее повышение цен вызвано стремлением автокомпаний частично переложить расходы на дилеров, ведь при реальных сделках цены окажутся ниже, полагает экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Можно предположить, что автопроизводители понимают, что дилерам придется давать скидки все равно , а переписыванием прайс-листов и урезанием скидок они просто перекладывают финансовое бремя с себя на них. С точки зрения потребителя пока ситуация сильно не изменится, но нагрузка на дилеров возрастет», — заявил Мосеев «Газете.Ru».

На нынешнем рынке, с затоваренными складами и высокой учетной ставкой ЦБ, сильно поднимать цены проблематично, и стоимость реальных сделок вырастет не так сильно, как в прайс-листах автокомпаний, полагает эксперт.

«На мой взгляд, максимальная цена перепродажи на автомобили за первое полугодие 2025 года может вырасти в среднем на 7%, отыгрывая повышения утильсбора и курса рубля», — спрогнозировал Мосеев.

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Если Центробанк начнет снижать ключевую ставку и часть денег вернется с рынка накопления на рынок потребления, то поддержит повышение цен, подчеркнул он.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в вопросе повышения цен автокомпании будут ориентироваться на поведение «большой китайской четверки» — Haval, Geely, Chery и Changan.

«Мы понимаем, что большие компании за счет своих оборотов могут какое-то время терпеть повышение утилизационного сбора и иных расходов, более мелкие будут переписывать ценники быстрее.

Цены в прайс-листах в течение года поднимутся на 10%, но фактическая цена продажи может подняться сильнее за счет урезания скидок», — полагает Кадаков.

Осеннее повышение утилизационного сбора отражалось в цене автомобилей несколькими шагами, и многие компании пока не до конца включили его в цену машин, отметил он.

«Январское повышение утильсбора менее масштабно, но в течение 1–1,5 квартала оно будет вложено в цену автомобиля. Политика китайских компаний — заработать здесь и сейчас», — заключил Кадаков.