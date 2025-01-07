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Цены на УАЗы 2025 года выпуска выросли по сравнению с прошлогодними

УАЗ повысил цены на автомобили 2025 года выпуска
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УАЗ

Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на автомобили 2025 года выпуска. По сравнению с машинами, выпущенными в прошлом году, внедорожники УАЗ подорожали на 70-80 тыс. рублей.

В частности, внедорожник УАЗ «Патриот» 2025 года в младшей комплектации Base ИКАР стоит 1,78 млн рублей против 1,7 млн рублей за прошлогодний «Патриот» с тем же оснащением. С пакетом Limited тот же автомобиль стоит 2,04 млн рублей против 1,96 млн рублей за машину 2024 года.

Также на 80 тыс. рублей с переходом в новый год подорожал и УАЗ «Пикап». Прибавка в цене со сменой модельного года для внедорожника Hunter составила 70 тыс. рублей. Машина 2025 года в базовой версии оценена в 1,6 млн рублей против прежних 1,53 за автомобиль с мотором «Евро-5». В версии «Экспедиция» с силовыми бамперами, верхним багажником и лебедкой, Hunter стоит 1,91 млн рублей против прежних 1,84 млн рублей.

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