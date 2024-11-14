Замена Kia и Skoda: тест-драйв нового Changan CS75 Plus для России

В разновидностях Changan CS75 Plus недолго и запутаться. Кроссовер с таким названием уже был представлен на российском рынке в 2023 году и, как утверждают в российском офисе марки, вызвал живой интерес у клиентов. Из-за небольшой квоты в Россию удалось завезти всего 2,5 тыс. машин, которые продавались по цене от 2,75 млн рублей, и они быстро нашли покупателей.
Считаем поколения
Обновленный Changan CS75 Plus, который выйдет на российский рынок в ближайшие недели, представительство Changan позиционирует как машину третьего поколения, но фактически это рестайлинговая версия того CS75 Plus. В Китае такой кроссовер продается с 2021 года.
Этот Changan получил более современное оформление передка с пересекающимися линиями в дизайне решетки радиатора. Тот же стиль воплощен в более современном семействе автомобилей Uni. На двери багажника появилась горизонтальная светодиодная полоса, также значительно обновлен интерьер.
При этом силуэт автомобиля, конфигурация оконных проемов и габариты остались прежними. Недавно представленный в Китае кроссовер четвертого (или третьего, если считать нынешнюю российскую новинку результатом рестайлинга) также планируют привезти в Россию.
Что внутри
Перед нами автомобиль, старательно стилизованный под более современную модельную линейку и с новым набором агрегатов. В России для него будут доступны два турбомотора, восьмиступенчатый гидромеханический «автомат» и передний привод. Прежде на нашем рынке CS75 Plus предлагался с единственным турбомотором 1.5 и шестиступенчатой АКП вместо нынешней восьмиступенчатой.
Кроссовер выглядит внушительно: CS75 Plus крупнее потенциальных конкурентов Kia Sportage и Skoda Kodiaq, но на шесть см короче полюбившегося россиянам Geely Monjaro. Причем, в отличие от Monjaro и Kodiaq, кроссовер от Changan строго пятиместный, и у него очень объемный багажный отсек.
Для водителя и передних пассажиров пространство строго ограничено, а диапазоны регулировок кресел и руля невелики. Закрываешь за собой дверь — и словно оказываешься в глубоком колодце, между передней панелью и высоко установленным подиумом центральной консоли.
Чтобы человек среднего роста на переднем кресле смог расположиться полулежа, вытянув ноги, ему придется сдвинуть свое сиденье назад практически до упора. В целом здесь уютно, материалы отделки качественные, а вокруг полно всевозможных ниш и полочек для хранения вещей, включая глубокий бокс с двухстворчатой крышкой между креслами.
Пассажирам заднего ряда в Changan CS75 Plus значительно просторнее: если человек с ростом 180 см сядет «сам за собой», до спинки переднего сиденья останется не менее 10 см свободного пространства. Спинка заднего дивана при этом удобно регулируется по наклону.
Найти оптимальное положение за рулем парой небрежных движений не получится. Чтобы удобно устроиться, приходится несколько раз менять наклон спинки кресла с помощью электроприводов, а рулевое колесо — тянуть на себя практически до упора. И то, в наиболее удобной для управления позиции его обод перекрывает ряд сигнальных значков у верхней кромки виртуальной панели приборов.
В нынешней версии кроссовера два пристыкованных друг к другу дисплея лишились старомодного козырька, но на функциональность это не повлияло: показания легко считываются, бликов нет, графика лаконичная. Похожа на панель современных моделей Volkswagen. Еще один плюс — крупные боковые зеркала и проекция показаний спидометра на лобовое стекло. За скоростью удобнее следить там.
Большинство функций машины, включая климат-контроль, настраиваются через меню медиасистемы, и разбираться в его устройстве лучше заранее, на стоянке. Не обошлось и без двусмысленности: виртуальный «ползунок», отвечающий за систему стабилизации, подписан как ESC off, но для отключения его нужно перевести в положение «выключено», а не держать включенным.
Электронные помощники, которыми CS75 снабжен в изобилии, работают вполне деликатно. Электроника спокойно «привязывается» даже к полустертой разметке и не досаждает резкими подруливаниями, круиз-контроль четко держит установленную скорость.
Как едет
Турбомотор 2.0 мощностью 233 л. с. и восьмиступенчатая АКП японской Aisin под капотом кроссовера работают слаженно. В Changan подчеркивают, что крутящий момент этого силового агрегата (390 Нм) выше, чем у двигателей, устанавливаемых на BMW 320i и Audi A6 L.
Динамичность CS75 Plus способна порадовать. Автомобиль резво набирает ход даже после легкого касания педали газа. В условиях города с многочисленными остановками у светофоров нажимать педаль на старте приходится особенно плавно, даже в расслабленном режиме Eco.
Всего в машине предусмотрено четыре режима движения, и они заметно меняют характер машины, включая усилие на руле. Для поездок по извилистым дорогам с перепадами высот лучше выбрать Sport, в котором коробка дольше держит выбранную передачу, а для спокойного передвижения по городу подойдет и Eco.
Рулевое управление вполне информативно, двигатель демонстрирует быстрый отклик на нажатие педали газа, а коробка передач не запаздывает с переключениями, но любителей быстрой езды по извилистым дорогам CS75 Plus вряд ли приведет в восторг.
При активном прохождении поворотов машина ощутимо кренится, а из-за настроек задней подвески кузов начинает заметно раскачиваться — и из стороны в сторону, и с носа на корму. Причем продольные колебания заметны и на достаточно ровной дороге, достаточно наехать на небольшую неровность. В результате возникает ощущение, словно в семейный минивэн установили мотор и коробку спорткара: ездить быстро за рулем такого транспортного средства можно, но расслабиться не получится.
Зато для дальних путешествий преимущественно по автомагистралям CS75 подходит идеально. Changan инвестировал в снижение шумов и вибраций в своих машинах $28 млн, и эти деньги не потрачены даром. В салоне CS75 действительно тихо — шум двигателя проникает только на высоких оборотах, не досаждают и потоки набегающего воздуха.
Все и сразу
Продажи Changan CS75 Plus начнутся уже в ноябре, но цена пока не объявлена. Если до обновления автомобиль продавали в России минимум за 2,75 млн рублей, то сейчас можно уверенно предположить, что цена машины перевалит отметку в 3 млн рублей.
Кроссовер предложат россиянам в трех комплектациях, но по оснащению они различаются несильно. Большинство опций уже включены в базовую комплектацию. Это шесть подушек безопасности, панорамную крышу, и набор систем активной безопасности, включая системы предупреждения о столкновениях, контроль полосы движения, а также бесключевой доступ и автозапуск.
Средняя версия Luxe дополнена ассистентом смены полосы движения, датчиком дождя и улучшенным салонным фильтром с системой ионизации воздуха. Старшей версии Tech помимо этого полагается двухслойное лобовое стекло, подсветка салона с 64 оттенками и медиасистема с восемью динамиками вместо шести.