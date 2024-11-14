Замена Kia и Skoda: тест-драйв нового Changan CS75 Plus для России

Changan привез в Россию новый CS75 Plus. Россиянам предлагают модель третьего поколения, хотя в Китае уже представили четвертое. О японском «автомате», более тяговитом моторе, чем у Audi, и других ключевых особенностях новинки — в материале «Газеты.Ru».

В разновидностях Changan CS75 Plus недолго и запутаться. Кроссовер с таким названием уже был представлен на российском рынке в 2023 году и, как утверждают в российском офисе марки, вызвал живой интерес у клиентов. Из-за небольшой квоты в Россию удалось завезти всего 2,5 тыс. машин, которые продавались по цене от 2,75 млн рублей, и они быстро нашли покупателей.

Считаем поколения

Обновленный Changan CS75 Plus, который выйдет на российский рынок в ближайшие недели, представительство Changan позиционирует как машину третьего поколения, но фактически это рестайлинговая версия того CS75 Plus. В Китае такой кроссовер продается с 2021 года.

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Этот Changan получил более современное оформление передка с пересекающимися линиями в дизайне решетки радиатора. Тот же стиль воплощен в более современном семействе автомобилей Uni. На двери багажника появилась горизонтальная светодиодная полоса, также значительно обновлен интерьер.

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При этом силуэт автомобиля, конфигурация оконных проемов и габариты остались прежними. Недавно представленный в Китае кроссовер четвертого (или третьего, если считать нынешнюю российскую новинку результатом рестайлинга) также планируют привезти в Россию.

Что внутри

Перед нами автомобиль, старательно стилизованный под более современную модельную линейку и с новым набором агрегатов. В России для него будут доступны два турбомотора, восьмиступенчатый гидромеханический «автомат» и передний привод. Прежде на нашем рынке CS75 Plus предлагался с единственным турбомотором 1.5 и шестиступенчатой АКП вместо нынешней восьмиступенчатой.

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Кроссовер выглядит внушительно: CS75 Plus крупнее потенциальных конкурентов Kia Sportage и Skoda Kodiaq, но на шесть см короче полюбившегося россиянам Geely Monjaro. Причем, в отличие от Monjaro и Kodiaq, кроссовер от Changan строго пятиместный, и у него очень объемный багажный отсек.

Для водителя и передних пассажиров пространство строго ограничено, а диапазоны регулировок кресел и руля невелики. Закрываешь за собой дверь — и словно оказываешься в глубоком колодце, между передней панелью и высоко установленным подиумом центральной консоли.

Чтобы человек среднего роста на переднем кресле смог расположиться полулежа, вытянув ноги, ему придется сдвинуть свое сиденье назад практически до упора. В целом здесь уютно, материалы отделки качественные, а вокруг полно всевозможных ниш и полочек для хранения вещей, включая глубокий бокс с двухстворчатой крышкой между креслами.

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Пассажирам заднего ряда в Changan CS75 Plus значительно просторнее: если человек с ростом 180 см сядет «сам за собой», до спинки переднего сиденья останется не менее 10 см свободного пространства . Спинка заднего дивана при этом удобно регулируется по наклону.

Найти оптимальное положение за рулем парой небрежных движений не получится. Чтобы удобно устроиться, приходится несколько раз менять наклон спинки кресла с помощью электроприводов, а рулевое колесо — тянуть на себя практически до упора. И то, в наиболее удобной для управления позиции его обод перекрывает ряд сигнальных значков у верхней кромки виртуальной панели приборов.

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В нынешней версии кроссовера два пристыкованных друг к другу дисплея лишились старомодного козырька, но на функциональность это не повлияло: показания легко считываются, бликов нет, графика лаконичная. Похожа на панель современных моделей Volkswagen. Еще один плюс — крупные боковые зеркала и проекция показаний спидометра на лобовое стекло. За скоростью удобнее следить там.

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Большинство функций машины, включая климат-контроль, настраиваются через меню медиасистемы, и разбираться в его устройстве лучше заранее, на стоянке. Не обошлось и без двусмысленности: виртуальный «ползунок», отвечающий за систему стабилизации, подписан как ESC off, но для отключения его нужно перевести в положение «выключено», а не держать включенным.

Электронные помощники, которыми CS75 снабжен в изобилии, работают вполне деликатно. Электроника спокойно «привязывается» даже к полустертой разметке и не досаждает резкими подруливаниями, круиз-контроль четко держит установленную скорость.

Как едет

Турбомотор 2.0 мощностью 233 л. с. и восьмиступенчатая АКП японской Aisin под капотом кроссовера работают слаженно. В Changan подчеркивают, что крутящий момент этого силового агрегата (390 Нм) выше, чем у двигателей, устанавливаемых на BMW 320i и Audi A6 L.

Динамичность CS75 Plus способна порадовать. Автомобиль резво набирает ход даже после легкого касания педали газа. В условиях города с многочисленными остановками у светофоров нажимать педаль на старте приходится особенно плавно, даже в расслабленном режиме Eco.

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Всего в машине предусмотрено четыре режима движения, и они заметно меняют характер машины, включая усилие на руле. Для поездок по извилистым дорогам с перепадами высот лучше выбрать Sport, в котором коробка дольше держит выбранную передачу, а для спокойного передвижения по городу подойдет и Eco.

Рулевое управление вполне информативно, двигатель демонстрирует быстрый отклик на нажатие педали газа, а коробка передач не запаздывает с переключениями, но любителей быстрой езды по извилистым дорогам CS75 Plus вряд ли приведет в восторг.

При активном прохождении поворотов машина ощутимо кренится, а из-за настроек задней подвески кузов начинает заметно раскачиваться — и из стороны в сторону, и с носа на корму. Причем продольные колебания заметны и на достаточно ровной дороге, достаточно наехать на небольшую неровность. В результате возникает ощущение, словно в семейный минивэн установили мотор и коробку спорткара: ездить быстро за рулем такого транспортного средства можно, но расслабиться не получится.

Зато для дальних путешествий преимущественно по автомагистралям CS75 подходит идеально. Changan инвестировал в снижение шумов и вибраций в своих машинах $28 млн, и эти деньги не потрачены даром. В салоне CS75 действительно тихо — шум двигателя проникает только на высоких оборотах, не досаждают и потоки набегающего воздуха.

Все и сразу

Продажи Changan CS75 Plus начнутся уже в ноябре, но цена пока не объявлена. Если до обновления автомобиль продавали в России минимум за 2,75 млн рублей, то сейчас можно уверенно предположить, что цена машины перевалит отметку в 3 млн рублей.

Кроссовер предложат россиянам в трех комплектациях, но по оснащению они различаются несильно. Большинство опций уже включены в базовую комплектацию. Это шесть подушек безопасности, панорамную крышу, и набор систем активной безопасности, включая системы предупреждения о столкновениях, контроль полосы движения, а также бесключевой доступ и автозапуск.

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Средняя версия Luxe дополнена ассистентом смены полосы движения, датчиком дождя и улучшенным салонным фильтром с системой ионизации воздуха. Старшей версии Tech помимо этого полагается двухслойное лобовое стекло, подсветка салона с 64 оттенками и медиасистема с восемью динамиками вместо шести.