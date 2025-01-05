Как изменятся цены на автомобили в 2025 году

«АвтоСпецЦентр»: в России в 2025 году цены на автомобили вырастут на 15%

Начало 2025 года ознаменуется для авторынка России повышением утилизационного сбора, усилением неопределенности вокруг рубля и падением продаж. Сколько будут стоить машины в новом году и ждать ли понижения цен — в материале «Газеты.Ru».

В 2025 году, по прогнозам агентства «Автостат», продажи на отечественном авторынке упадут на 20%.

«В базовом сценарии продажи новых автомобилей снизятся на 10% до 1,43 млн штук. Однако под влиянием негативных обстоятельств рынок может сократиться и до 1,27 млн единиц (-20%), а под влиянием позитивных факторов — повторить результат 2024 года (1,59 млн шт.)», — сообщили аналитики.

По словам экспертов, продажи автомобилей в России в 2025 году не будут показывать ощутимого роста на протяжении шести месяцев.

close Александр Демьянчук/ТАСС

«Перспективы российского авторынка на предстоящий год выглядят менее радужными, чем хотелось бы. Первые шесть месяцев не принесут значительного роста. Уже ясно, что I квартал 2025 года окажется слабее того же периода 2024 года», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Эксперт ожидает, что продажи за весь 2025 год составят от 1,3 млн до 1,4 млн единиц. В 2024 году было продано примерно 1,7 млн машин.

Что будет с ценами

С 1 января 2025 года в России утилизационный сбор на автомобили вырос на 10-20%. Это приведет к значительному повышению цен на импортируемые машины, говорят эксперты.

Кроме того, на стоимость автомобилей окажет влияние высокая учетная ставка Центробанка и девальвация рубля. Так, в ноябре 2024-го официальный курс доллара превысил 100 руб. впервые с 10 октября 2023 года. По прогнозам аналитиков, на которых ссылается ТАСС, рубль продолжит оставаться под серьезным давлением и в 2025 году.

«В 2025 году новые поставки автомобилей будут уже по новому курсу, что приведет к росту цен», — заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Он добавил, что основными причинами роста цен в 2025 году можно считать повышение утильсбора, ослабление курса рубля и дорогое финансирование бизнеса.

Также Центробанк увеличил ключевую ставку до 21%, что усложнило ситуацию с автокредитами в стране. Эксперты отрасли прогнозируют снижение спроса на новые автомобили в России на 10-20% в 2025 году.

«Россиянам стоит готовиться к тому, что покупка новой машины в кредит будет уже не таким простым мероприятием, как это было в 2024 году. Требования банков к заемщикам выросли вместе со ставками», — предупредили в «Авилоне».

Значительное подорожание автомобилей, которое наблюдалось в 2024 году, продолжится и в этом году, рассказали «Газете.Ru» специалисты.

«В 2025 году рост цен на автомобили продолжится. Средневзвешенная стоимость новых автомобилей в 2024 году увеличилась на 11%. Этот рост нельзя считать финальным, так как производители растянули подорожание во времени, чтобы избежать снижения продаж в декабре. С начала года ожидается дополнительное повышение цен в среднем на 3%», – заявил Тюктеев.

В «АвтоСпецЦентре» тем временем спрогнозировали, что рост цен на автомобили в 2025 году составит 15%. Аналитики «Автостата» подчеркнули, что точный прогноз пока сделать сложно из-за неопределенности вокруг рубля.

«Цены будут расти. Думаю, что подорожание составит 10%. Все зависит от курса рубля, поскольку автомобиль имеет очень большую валютную составляющую. Поэтому если курс будет в районе 100 рублей, то рост цен составит 10%. Если же окажется на уровне 120 рублей, то подорожание будет уже на 30%», — предупредил гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) также заявили о подорожании автомобилей на 10%.

«В 2025 году авторынок увидит снижение в базовом прогнозе. На это повлияет несколько факторов. Рост цен новых и автомобилей с пробегом уже ожидается в первые месяцы от 10%. На это повлияет и увеличение утильсбора, рост инфляции, ослабление рубля, а особенно — ужесточение автокредитования и рост ключевой ставки», — заявили «Газете.Ru». в пресс-службе ассоциации.

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Подорожают ли отечественные автомобили

Подорожание коснется и автомобилей отечественных производителей. Например, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил «Известиям», что цены на Lada в 2025 году вырастут.

«Цены, конечно же, будут меняться и индексироваться на инфляцию.

Поэтому мы постараемся, чтобы индексация цен в следующем году в целом по модельному ряду была чуть ниже, чем инфляция. Индексация цен на величину ниже инфляции с экономической точки зрения является фактическим снижением цен», — пояснил он.

Представители компании УАЗ в разговоре с «Газетой.Ru» отказались дать прогноз о повышении цен на модельный ряд, однако напомнили, что на фоне роста ключевой ставки ЦБ подскочит и стоимость автокредитов. Тем не менее бренд продолжит придерживаться своих производственных планов.

close Сергей Фадеичев/ТАСС

Скидок не будет

На вопрос о том, стоит ли ждать в 2025 году снижения цен на автомобили или больших скидок, большинство экспертов ответили отрицательно.

«Снижение цен можно ждать лишь в случае, если курс вернется на уровень 90 рублей и если больше не будут поднимать утильсбор. Однако ценники до сих пор не отыграли «утиль» с октября.

Если честно, надежды на то, что цены будут ниже, нет никакой. Также не стоит ждать больших скидок от дилеров. На фоне снижения продаж они просто будут меньше завозить машин», — заявил гендиректор «Автостата» Целиков.

В РОАД тем временем посоветовали россиянам не откладывать покупку автомобиля.

«На сегодняшний день ситуация такова, что цена автомобиля сегодня лучше цены завтра. Конечно, программы государственной поддержки льготного автокредитования смогут помочь в этот период, поэтому надеемся на своевременные решения правительства о поддержке отрасли», — заявили в ассоциации.