Кандидаты на вылет: какие китайские автокомпании в шаге от ухода из России

10 китайских автомобильных компаний находятся на грани ухода с авторынка России, рассказали «Газете.Ru» опрошенные эксперты. В первую очередь это касается автомобилей, у которых отсутствует локальная сборка. О том, какие именно автомобильные марки могут покинуть российский рынок, — в материале «Газеты.Ru».

Под угрозой ухода с рынка из-за работы в убыток автокомпании, продажи которых составляют порядка 20 автомобилей на дилерский центр в месяц, рассказал «Газете.Ru» экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и основатель «Автомаркетолога» Олег Мосеев.

«Если продажи на одного дилера составляют менее 20 машин в месяц , там экономического эффекта точно нет. В России есть примерно десять таких китайских брендов. Непонятно, как они и их дилеры выживают с экономической точки зрения. Китайцы точно могут в таком случае уйти с рынка, за ними не заржавеет. Им нет смысла нести убытки и биться за наш рынок», — говорит Мосеев.

С другой стороны, при низких продажах российские дилеры начнут отказываться от сотрудничества с такими марками, и бренд может просто лишиться дилерской сети, это двунаправленное движение, добавляет он.

По итогам первого полугодия 2024 года порядка 20 машин на одного дилера продавали автокомпании Kaiyi (производится на «Автоторе» и входит в Chery), Skywell, SWM, Haima и VGV, привел данные Мосеев.

« При таких продажах точно вызывает вопросы экономическая целесообразность работы брендов в России . Насколько я понимаю, Kaiyi пытаются отдать бренду Jetour, чтобы они им занимались. Посмотрим, что из этого выйдет», — отметил он.

Продажи в убыток еще не означают, что компания обязательно уйдет из России, подчеркнул Мосеев. Среди аутсайдеров рынка есть бренды, которые еще смогут выстроить свою работу: кто-то из них недавно вышел на рынок, кто-то долго думал, нужен ли ему российский рынок. Например, есть китайский бренд GAC, у которого показатели продаж на одного дилера невелики, но у этой компании есть видение дальнейшего развития, отмечает основатель «Автомаркетолога».

«Думаю, с высокой долей вероятности [перестанут продавать машины] Livan, Kaiyi, SWM и Foton.

Дилеры перестали инвестировать в эти бренды», — заявил ранее аналитическому агентству «Автостат» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

До этого стало известно, что у дилеров бренда Skywell в нескольких российских городах закончились новые автомобили, также сократилось и число самих дилеров.

Работа в минус

У каждой китайской марки с низкими продажами своя ситуация, и их дальнейшее присутствие зависит от того, захотят ли инвесторы и далее работать в убыток, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Под угрозой прежде всего обособленные игроки, у которых нет крупной материнской компании и популярных моделей, которые и делают основную кассу. В январе — марте массового исхода мы не увидим», — сказал Кадаков «Газете.Ru», пояснив, что в каждом случае все будет происходить по-своему.

В сегменте электромобилей очень плохо обстоят дела у марки Skywell, которая ни к какому большому игроку не привязана, это один из кандидатов на вылет, убежден Кадаков.

«Непонятно, кому нужны в России автомобили Haima. Обрекать себя на потенциальные проблемы с обслуживанием и запчастями могут только очень смелые люди. VGV слишком долго не выходила на российский рынок. SWM — небольшая компания, владелец которой с интересом отнесся к выходу на российский рынок, но кто этот бренд у нас знает? Я думаю, что у них не радужные перспективы», — предположил Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

У компании Livan есть хороший продукт по адекватным ценам, к самим автомобилям вопросов нет, но они продаются не очень успешно, добавил он.

Ранее в декабре исполнительный директор российского офиса Livan Кун Шуай заявил, что компания не собирается уходить из России, несмотря на трудности и рост утилизационного сбора на импортируемые машины.

Не собирается сворачивать деятельность и Ixen Motors, представляющая в России бренд Forthing, продажи которого минимальны.

«Компания Ixen Motors Rus не рассматривает уход с рынка России в обозримой перспективе. Напротив, мы приступаем к новому этапу реализации совместных проектов с китайскими и российскими партнерами. В 2025 году мы расширим модельную линейку автомобилей, а также будем увеличивать дилерскую сеть », — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании в ответ на вопросы о перспективах дальнейшей работы и возможном сворачивании бизнеса.

По политическим мотивам

Официальные дилеры признают, что в 2025 году автокомпаний станет меньше, первая и основная причина их ухода — низкий уровень продаж дилерской сетью, убежден замгендиректора автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Например, для московского региона объем продаж в 20–30 автомобилей в месяц считается критически низким, если речь не идет об электромобилях», — заявил Тюктеев «Газете.Ru».

Нельзя не учитывать возможное решение самого бренда покинуть российский рынок по политическим причинам, чтобы снизить санкционные риски . После официального ухода из РФ компании могут использовать для дистрибуции все тех же автомобилей маскировочный бренд, добавил собеседник.

В ассоциации РОАД признают, что сфера обслуживания автомобилей новых китайских брендов не успевает за продажами. Есть проблемы с запчастями и обучением специалистов.