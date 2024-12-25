Кандидаты на вылет: какие китайские автокомпании в шаге от ухода из России

Под угрозой ухода с рынка из-за работы в убыток автокомпании, продажи которых составляют порядка 20 автомобилей на дилерский центр в месяц, рассказал «Газете.Ru» экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и основатель «Автомаркетолога» Олег Мосеев.
«Если продажи на одного дилера составляют менее 20 машин в месяц, там экономического эффекта точно нет. В России есть примерно десять таких китайских брендов. Непонятно, как они и их дилеры выживают с экономической точки зрения. Китайцы точно могут в таком случае уйти с рынка, за ними не заржавеет. Им нет смысла нести убытки и биться за наш рынок», — говорит Мосеев.
С другой стороны, при низких продажах российские дилеры начнут отказываться от сотрудничества с такими марками, и бренд может просто лишиться дилерской сети, это двунаправленное движение, добавляет он.
По итогам первого полугодия 2024 года порядка 20 машин на одного дилера продавали автокомпании Kaiyi (производится на «Автоторе» и входит в Chery), Skywell, SWM, Haima и VGV, привел данные Мосеев.
«При таких продажах точно вызывает вопросы экономическая целесообразность работы брендов в России. Насколько я понимаю, Kaiyi пытаются отдать бренду Jetour, чтобы они им занимались. Посмотрим, что из этого выйдет», — отметил он.
Продажи в убыток еще не означают, что компания обязательно уйдет из России, подчеркнул Мосеев. Среди аутсайдеров рынка есть бренды, которые еще смогут выстроить свою работу: кто-то из них недавно вышел на рынок, кто-то долго думал, нужен ли ему российский рынок. Например, есть китайский бренд GAC, у которого показатели продаж на одного дилера невелики, но у этой компании есть видение дальнейшего развития, отмечает основатель «Автомаркетолога».
«Думаю, с высокой долей вероятности [перестанут продавать машины] Livan, Kaiyi, SWM и Foton.
Дилеры перестали инвестировать в эти бренды», — заявил ранее аналитическому агентству «Автостат» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.
До этого стало известно, что у дилеров бренда Skywell в нескольких российских городах закончились новые автомобили, также сократилось и число самих дилеров.
Работа в минус
У каждой китайской марки с низкими продажами своя ситуация, и их дальнейшее присутствие зависит от того, захотят ли инвесторы и далее работать в убыток, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
«Под угрозой прежде всего обособленные игроки, у которых нет крупной материнской компании и популярных моделей, которые и делают основную кассу. В январе — марте массового исхода мы не увидим», — сказал Кадаков «Газете.Ru», пояснив, что в каждом случае все будет происходить по-своему.
В сегменте электромобилей очень плохо обстоят дела у марки Skywell, которая ни к какому большому игроку не привязана, это один из кандидатов на вылет, убежден Кадаков.
«Непонятно, кому нужны в России автомобили Haima. Обрекать себя на потенциальные проблемы с обслуживанием и запчастями могут только очень смелые люди. VGV слишком долго не выходила на российский рынок. SWM — небольшая компания, владелец которой с интересом отнесся к выходу на российский рынок, но кто этот бренд у нас знает? Я думаю, что у них не радужные перспективы», — предположил Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».
У компании Livan есть хороший продукт по адекватным ценам, к самим автомобилям вопросов нет, но они продаются не очень успешно, добавил он.
Ранее в декабре исполнительный директор российского офиса Livan Кун Шуай заявил, что компания не собирается уходить из России, несмотря на трудности и рост утилизационного сбора на импортируемые машины.
Не собирается сворачивать деятельность и Ixen Motors, представляющая в России бренд Forthing, продажи которого минимальны.
«Компания Ixen Motors Rus не рассматривает уход с рынка России в обозримой перспективе. Напротив, мы приступаем к новому этапу реализации совместных проектов с китайскими и российскими партнерами. В 2025 году мы расширим модельную линейку автомобилей, а также будем увеличивать дилерскую сеть», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании в ответ на вопросы о перспективах дальнейшей работы и возможном сворачивании бизнеса.
По политическим мотивам
Официальные дилеры признают, что в 2025 году автокомпаний станет меньше, первая и основная причина их ухода — низкий уровень продаж дилерской сетью, убежден замгендиректора автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.
«Например, для московского региона объем продаж в 20–30 автомобилей в месяц считается критически низким, если речь не идет об электромобилях», — заявил Тюктеев «Газете.Ru».
Нельзя не учитывать возможное решение самого бренда покинуть российский рынок по политическим причинам, чтобы снизить санкционные риски. После официального ухода из РФ компании могут использовать для дистрибуции все тех же автомобилей маскировочный бренд, добавил собеседник.
В ассоциации РОАД признают, что сфера обслуживания автомобилей новых китайских брендов не успевает за продажами. Есть проблемы с запчастями и обучением специалистов.
«В 2024 году наблюдался бум открытия новых китайских представительств в России. Если в октябре 2023 года было представлено 17 китайских брендов, то по ситуации на июль 2024 года их уже 60. Это серьезные цифры. При этом мы понимаем, что часть компаний могут покинуть рынок в 2025 году из-за предполагаемого снижения объема продаж и осложнения экономической ситуации», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе РОАД.