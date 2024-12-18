Дилеры бренда Skywell прекращают продажи автомобилей

В России начали закрываться дилерские центры китайского автомобильного бренда Skywell. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных дилеров.

«Автомобили закончились. Представительство не знает, что будет делать на Новый год», — заявил корреспонденту «Известий» сотрудник дилерского центра Skywell в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что в других российских городах в наличии осталось небольшое количество автомобилей Skywell 2022 и 2023 годов выпуска. Полностью машины закончились у дилеров в Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Рязани и Калининграде. В 2024 году в России было продано 202 автомобиля Skywell.

До этого стало известно, что в 2025 году с российского рынка уйдет часть китайских автобрендов из-за их невостребованности. Речь идет о Livan, Kaiyi, SWM, Foton.

В России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

Ранее сообщалось, траты россиян на новые автомобили упали в ноябре на треть.