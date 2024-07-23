«Машины надо покупать сейчас». Авторынок России готовится к штопору

Российский автомобильный рынок в 2024 году после наметившегося роста ожидает падение, считают опрошенные «Газетой.Ru» дилеры и эксперты. По их словам, сейчас спрос сохраняется только за счет негативных ожиданий: люди покупают машины, так как опасаются их подорожания после увеличения утильсбора и вероятного повышения ставки ЦБ. О том, насколько драматичным будет снижение рынка, — в материале «Газеты.Ru».

Автомобильному рынку в России по итогам 2024 года грозит падение, рассказали «Газете.Ru» в нескольких авторитетных аналитических агентствах. Такой прогноз подтвердили и в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Пока мы сохраняем свой прогноз, но чаша весов может качнуться и в сторону пессимистичного прогноза в связи с возможным повышением ключевой ставки Центробанком и дополнительными изменениями экономической ситуации. Сейчас, несмотря на период отпусков, все равно активность достаточно высокая. Наблюдается рост продаж. Вероятно, сейчас люди спешат покупать автомобили, потому что опасаются того, что будет хуже», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе РОАД.

При оптимистичном сценарии, по прогнозам ассоциации, дилеры закроют год с результатом 1,65 млн проданных новых машин. На случай, если сработают негативные факторы, РОАД дает пессимистичный прогноз — 1,3 млн реализованных машин по итогу года.

Импортировать стало сложнее

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) оценивает ситуацию на российском авторынке еще более скептически. Согласно актуальному прогнозу агентства,

в 2024 году, по оптимистичному сценарию, в России может быть реализовано лишь 1,12 млн новых автомобилей, по базовому — 1,1 млн, а по пессимистичному — чуть более 1 млн.

«Мы видим, что отложенный спрос был частично реализован в 2023 году. Плюс ужесточающие меры, повышающие цены и затрудняющие ввоз иномарок, а также высокие ставки [по кредитам] и некоторая удовлетворенность потребителя приводят к тому, что рынок охлаждается», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор НАПИ Татьяна Арабаджи.

По ее словам, июльский прогноз НАПИ на 2024 год был скорректирован в сторону снижения по сравнению с более ранним. Уровень, который в преддверии Нового года рассматривался как базовый, сейчас считается оптимистичным.

«Привозить автомобили подешевле стало сложно, это сказалось на ценах. В августе 2023 года повышался утилизационный сбор, с 1 апреля введена доплата на автомобили, ввезенные из ЕАЭС. Ожидается, что утилизационный сбор с октября снова вырастет», — пояснила Арабаджи.

К факторам, которые пока что удерживают рынок в положительных значениях, эксперт отнесла падение курса рубля и, как следствие, стремление сохранить средства в покупке, а также ожидание грядущего подорожания машин.

Монетарная политика

Замгендиректора группы «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев назвал наиболее вероятной планку в 1,4-1,5 млн реализованных новых машин по итогам года. По его словам, один из триггеров, влияющих на продажи, — это высокая ключевая ставка Банка России.

«Если в конце июля Центральный банк решит ее снова поднять, это усложнит работу с кредитными сделками. Для понимания: доля в китайских марках достигает 80%. Это увеличит расходы дилеров на стоки выкупленных автомобилей. При таком сценарии рынок не будет расти», — заявил Тюктеев «Газете.Ru».

По его словам, игроки рынка довольны объемами продаж в этом году, но дилерская доходность не радует: импортеры и дилеры применяют максимум возможностей для увеличения и удержания продаж, был введен максимальный объем субсидий, поддержек и акций на фоне роста расходов на обслуживание кредитов.

Скупают перед подорожанием

Эксперты аналитического агентства «Автостат» считают, что рынок новых автомобилей к декабрю этого года зафиксируется на отметке 1,5 млн проданных новых автомобилей.

«Мы пока не снижали прогноз, базовый – 1,5 млн машин. Дальше все будет зависеть от утильсбора и повышения цен на автомобили, но решение о его повышении пока не принято окончательно, у бизнес-сообщества есть возможность по крайней мере попытаться повлиять и на сроки, и на суммы», — сказал «Газете.Ru» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

По его словам, всплески продаж, которые фиксировались в 2023 и 2024 годах, сопровождали заранее объявленные даты изменения различных налогов и сборов. Все эти действия подстегивали рынок, и люди пытались купить автомобили, пока они не подорожали, пояснил эксперт.

«Нынешняя ситуация скорее всего сработает аналогичным образом: сейчас дилеры предлагают купить автомобили в кредит, пока они не стали дороже. Машины надо покупать сейчас, потом, скорее всего, рынок отыграет вниз», — подчеркнул Удалов.

Первое полугодие 2024 года на российском автомобильном рынке завершилось ощутимым ростом: по данным «Автостата» и АО «Паспорт промышленный консалтинг», с января по июнь в стране реализовано 719,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 79% больше, чем в первом полугодии 2023-го.