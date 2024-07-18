ЦБ может снова повысить ключевую ставку. К чему это приведет Аналитик Васильев: ЦБ с вероятностью 60% повысит ключевую ставку до 18%

Центробанк на заседании 26 июля повысит ключевую ставку с 16% до 17% или 18% годовых, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики и экономисты. Наиболее вероятным сценарием большинство из них назвали увеличение ключевой ставки до 18%. По мнению экспертов, решение ЦБ приведет к росту ставок по вкладам и кредитам, а также окажет поддержку рублю в среднесрочной перспективе. Подробнее — в нашем материале.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Банк России с вероятностью 60% повысит ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%, на заседании 26 июля. По его мнению, регулятор сохранит ее на этом уровне до конца 2024 года. С таким прогнозом согласились еще четыре эксперта. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает наиболее вероятным повышение ключевой ставки до 17%. Главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов уверен, что ЦБ будет выбирать между 17% и 18%, но склонится в пользу 18%.

С вероятностью 40% ЦБ поднимет ключевую ставку до 19-20%, счел Васильев.

«Внутренний спрос, кредитование и инфляция не замедляются, несмотря на текущую ключевую ставку 16%, поэтому Банку России необходимо добавлять жесткости монетарной политике», — пояснил аналитик.

Управляющие Банка России на Финансовом конгрессе 3-5 июля 2024 года давали сигналы о том, что на ближайшем заседании 26 июля ЦБ может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов, а потребуются ли другие опции, будет зависеть от поступающих данных. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлом заседании 7 июня говорила, что Банк России допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле . «Существенным» считается увеличение ставки шагом более чем на 100 базисных пунктов, уточнил Васильев.

Почему ЦБ повысит ставку

По словам Васильева, инфляция складывается существенно выше апрельского прогноза ЦБ в 4,3-4,8%. Банк России уже анонсировал, что существенно повысит прогноз по инфляции на июльском опорном заседании.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Рыночный консенсус аналитиков ожидает инфляцию по итогам года выше 6%.

«Годовая инфляция сейчас в июле проходит свой пик в районе 9,3% и далее будет снижаться. На конец года мы прогнозируем замедление инфляции до 7%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений инфляции», — сказал Васильев.

По мнению эксперта, проинфляционными факторами остаются:

— острый дефицит кадров на рынке труда;

— быстрый рост зарплат;

— по-прежнему мягкая бюджетная политика;

— повышенные инфляционные ожидания;

— по-прежнему значительное число льготных программ кредитования.

По словам Васильева, один из главных факторов текущей высокой инфляции — рынок труда – остается крайне напряженным. Безработица в мае осталась на историческом минимуме в 2,6%, как и в апреле. Васильев уточнил, что из-за дефицита кадров зарплаты продолжают расти темпами, которые несовместимы с целевым уровнем по инфляции в 4%. По данным Росстата, средняя зарплата в апреле выросла на 17% в номинальном выражении и на 8,5% в реальном выражении.

По оценке Минэкономразвития, ВВП РФ в мае вырос на 4,5%, а за январь-май — на 5%. Президент Владимир Путин сообщал, что рост российской экономики по итогам первого полугодия, как ожидается, окажется в районе 5%.

Что будет со вкладами

В пресс-службе ВТБ сказали «Газете.Ru», что ключевая ставка – основной индикатор, на который ориентируются банки по стоимости кратко- и среднесрочного привлечения денег россиян:

«Если рост ключевой ставки составит 200 базисных пунктов (то есть 2 процентных пункта и более), то не исключен рост ставок по депозитам еще на 0,5-1,0 п.п», — заявили в кредитной организации.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин уточнил, что ставки по долгосрочным вкладам (свыше года – полтора года – два года), как правило, невысоки. В текущих обстоятельствах эксперт посоветовал россиянам открывать краткосрочные вклады — на три месяца или полгода, либо ограничиться накопительным счетом, который предлагает более гибкие условия для клиентов: зачастую с накопительного счета можно без потери процентов выводить деньги в любое время.

Кандидат экономически наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова допустила, что банки будут осторожничать с повышением стоимости ставок по вкладам, в отличие от ставок по кредитам.

Что будет с кредитами

По словам Васильева, вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину увеличатся ставки по кредитам (потребительским кредитам, рыночной ипотеке).

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Антон Рогачевский сказал «Газете.Ru», что после повышения ключевой ставки многие кредиты станут недоступны россиянам. По его словам, ставки по потребкредитам у нескольких банков уже вплотную приблизились к 40% годовых. Рогачевский уточнил, что ипотека становится все более недоступной для большей части населения России на фоне удорожания жилья, отмены льготной программы под 8% и повышения ставок по рыночной ипотеке. Сейчас средняя ставка ипотеки по рынку колеблется на уровне 29,5% годовых, подчеркнул Рогачевский:

«Самым оптимальным временем для кредитования был, несомненно, 2020-2021 год, но это время уже, к сожалению, не вернуть. Остается лишь ждать периода, когда ключевая ставка откатится хотя бы до уровня 10%».

На фоне роста ставок по кредитам «охлаждение» спроса на кредиты усилится, уверены в пресс-службе ВТБ:

«Многие клиенты предпочтут пока отложить сделки и направить имеющиеся деньги на депозиты с повышенной доходностью. Мы рекомендуем в случае с кредитами исходить из личных потребностей, а не ждать лучшего времени или, наоборот, занимать деньги во чтобы ни стало. Если перед клиентом сейчас остро стоит квартирный или любой другой финансовый вопрос, то, безусловно, стоит им заняться. Например, стоимость недвижимости в долгосрочной перспективе растет, а за счет ипотеки вы фиксируете цену «квадрата».

Что будет с курсом рубля

По прогнозу Васильева, в третьем и четвертом кварталах 2024 года курс рубля будет стабильным: доллар будет стоить 89 рублей, евро — 97 рублей, юань — 12,2 рубля. Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют доллар по 93,3 рубля и юань по 12,8 рубля к концу года.

Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев ждет минимальной реакции курса рубля на решение ЦБ. По его словам, в отсутствие крупных иностранных инвесторов на внутреннем валютном и денежном рынках влияние денежно-кредитной политики на рубль остается опосредованным.

«В худшем случае курс рубля не изменится по отношению к ведущим валютам, в лучшем случае немного вырастет — на 1,5-2 рубля, а то и на 3 рубля к каждой», — уточнил преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

По словам Васильева, основную поддержку рублю продолжают оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса — Россия в квартал экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует.

«Июньские западные санкции создали сложности с платежами с дружественными странами, и это в большей степени затронуло импорт, чем экспорт. Это временно снижает спрос на валюту и поддерживает рубль», — пояснил аналитик.

Также факторами в пользу рубля остаются обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки.

Негативными факторами для рубля Васильев назвал сезонный спрос на валюту для зарубежных летних отпусков, сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, а также повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.