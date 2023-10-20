Lada, Aurus и Haval: на какие машины пересядут российские чиновники

Минпромторг представил перечень автомобилей, которые рекомендуется использовать российским чиновникам «в приоритетном порядке». В их числе — отечественные Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и китайские машины бренда Haval. В начале сентября «пересадить» госслужащих на продукцию отечественного автопрома поручил Владимир Путин, Минпромторг пообещал выполнить указание «беспрекословно».

Министерство промышленности и торговли России представило список автомобильных брендов, продукцию которых рекомендуется использовать чиновникам в служебных целях. В перечень вошли российские и китайские машины, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В числе рекомендуемых — Lada, УАЗ, Aurus и «Москвич», а также машины российского бренда электромобилей Evolute и китайской компании Haval.

В список Минпромторга включены машины с российским VIN-номером (идентификационный номер транспортного средства. – «Газета.Ru»), произведенные на территории РФ в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Как пояснили в ведомстве, в приоритетном порядке для чиновников будут закупаться автомобили с высоким уровнем локализации — этот показатель рассчитывается в баллах на основании доли производственных процессов, осуществляющихся в России, и объема использования местного сырья и комплектующих. Для доступа к госзакупкам он должен составлять не менее 3,2 тыс. баллов.

При этом в Минпромторге подчеркнули, что автомобили со значением локализации ниже порогового могут быть закуплены государственными органами, но только по специальному разрешению ведомства.

В заявлении министерства уточняется, что перечень рекомендуемых автомобилей планируется расширять по мере появления новых отечественных автомобилей.

«Такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности», – пояснили в ведомстве.

Какие машины закупят чиновникам

В рекомендациях Минпромторга перечислены конкретные модели, закупка которых находится в приоритете. Так, у бренда Lada министерство «одобрило» машины Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel и Niva Legend; у УАЗа — «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и микроавтобусы СГР, известные как «Буханка».

У Aurus ведомство рекомендовало использовать модели Komendant и Senat — последняя является служебным автомобилем Владимира Путина.

У «Москвича» в перечень попали все три выпускаемых на данный момент автомобиля: городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «3е» и новинка бренда «Москвич 6».

Также в список включены все доступные в настоящее время модели Evolute — I-Pro, I-Joy, I-Sky, а у китайского бренда Haval чиновникам предстоит выбирать из Jolion, Dargo, F7/F7x и H9.

Поручение Путина

4 сентября Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить «приоритетное» использование чиновниками российских автомобилей, доклад о выполнении этого указания глава государства ожидает до 1 февраля 2024 года. Он также поручил «стимулировать» использование машин отечественного производства в каршеринге.

12 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент России анонсировал начало закупок продукции российского автопрома для служебного пользования чиновников. После этого заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заверил, что поручение Путина «будет исполняться беспрекословно».

15 сентября пресс-служба Минпромторга объявила о намерении закупить для чиновников бизнес-седаны Lada Aura — новой модели, запуск производства которой планируется во втором полугодии 2024 года.

18 сентября Совет Государственной думы единогласно поддержал использование депутатами исключительно производимых в России автомобилей. В соответствии с принятым решением, со следующего года депутаты в избирательных округах будут обеспечиваться только российскими машинами.

Чего хотят чиновники

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» призывал к использованию российскими чиновниками автомобилей Lada и «Москвич», он также выступал за передвижение официальных лиц на электромобилях для продвижения «экологической повестки».

При этом депутат счел излишними панорамную крышу или кожаный салон, и высказал мнение, что машина чиновника не должна стоить больше 3 млн рублей. Кроме того, Милонов предложить дать госслужащим выбор между служебным авто и транспортной картой, покрывающей расходы на такси и аренду транспортного средства.

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил «Газете.Ru», что должна существовать «градация» автомобилей по уровню чиновников.

«Для руководства, высшего звена — респектабельные и комфортные машины. Для среднего звена — хорошие и удобные, для остальных — нормальные и практичные», – пояснил депутат.

Его мнение поддержал зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он также назвал излишним наличие в машине массажных кресел, но счел необходимой функцию климат-контроля.