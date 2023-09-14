От респектабельной до нормальной. В Госдуме рассказали, какой должна быть машина чиновника

Президент России поручил пересадить чиновников на отечественные автомобили, однако подходящих под критерии моделей машин в России пока мало, рассказали «Газете.Ru» автоэксперты. В то же время депутаты Госдумы хотели бы видеть в своем автопарке «Москвичи», выпускаемые в Санкт-Петербурге китайские Lada, современные аналоги «Волги» и электрические автомобили.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин заявил, что автомобили российских чиновников следует заменить на отечественные. Скоро начнутся закупки для чиновников отечественных машин, будет определено, «кому чего положено», сказал глава государства.

Легковых автомобилей с высокой степенью локализации в России немного. Их выпускают пять компаний – «АвтоВАЗ», ГАЗ, УАЗ, Haval и Aurus. Все остальные машины, в том числе «Москвичи», собираются крупноузловым методом, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Решение о том, какие автомобили будут называть российскими и закупать за счет госсредств, зависит от подхода властей к этому вопросу.

«Выбор невелик. Возможно, президент ведет речь обо всех автомобилях, на которых висит шильдик «Сделано в России».

В таком случае любую машину, собранную из 20 частей и имеющую российский VIN-номер, можно называть отечественной. В том числе машины «Автотора», собранные на бывшем заводе Nissan в Петербурге Lada, а также электрокары Evolute из Липецкой области (все это на 100% китайские модели с российским логотипом — «Газета.Ru»)», – сказал Кадаков.

Самые высоколокализованные в России иномарки выпускает китайская компания Haval, объясняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Самая доступная модель тульского завода, переднеприводный Jolion с механической трансмиссией, стоит от 2 млн рублей.

«Все остальные машины – низкий или нулевой уровень локализации. К примеру «Москвич», только готовится к введению процессов сварки и окраски.

Аналогично «Автотор», где нет ни сварки, ни окраски. Думаю, если не подключить к этой программе «Автотор», выбор [у чиновников] будет никакой», – говорит Моржаретто.

В линейку УАЗа входят внедорожники «Хантер» и «Патриот», а также семейство СГР («Буханка»), ГАЗ производит коммерческую технику. «АвтоВАЗ» выпускает Lada Vesta, Granta и Niva, китайский клон FAW под именем Lada X-Cross 5 на заводе в Санкт-Петербурге, а также

готовится предложить чиновникам новую Lada Aura, которую в компании называют моделью бизнес-класса.

Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, стоимость новинки окажется выше 2 млн рублей, запуск производства планируется в августе-сентябре 2024 года.

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Какие машины хотят чиновники

В автопарке российских чиновников должны быть автомобили Lada и «Москвич», а также электрокары, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Российские производители совместно с китайскими компаниями пока не супер-набор предлагают, но я выступаю за «Ладу», она собираться в Петербурге будет. «Москвич» – вполне себе машинка.

Я бы очень хотел, чтобы российские чиновники передвигались на электрических машинах, двигали вперед эту экологическую повестку», – сказал Милонов «Газете.Ru».

По словам депутата, такие опции, как панорамная крыша или кожаный салон, являются излишеством и в машинах для представителей власти не нужны.

«Владимир Владимирович [Путин] давно ездит на отечественном Aurus.

Стоимость машины для депутатов Госдумы не должна превышать 3 млн рублей.

Они могут ездить на «Москвичах». С учетом большого заказа и дисконта они будут стоить чуть больше 2 млн рублей. Не нужно никаких опций, просто базовая версия», – сказал Милонов.

Впрочем, многие чиновники могут отказаться от служебных автомобилей, уверен Милонов. Следует предложить им выбор между служебным транспортом и транспортной картой, с которой деньги можно тратить на такси или аренду автомобиля, предлагает он.

В то время как автомобили Aurus являются современным аналогом советской ГАЗ-13 «Чайка», которая в советское время полагалась чиновникам в ранге от министра и выше, в России нужно выпустить такой же аналог ГАЗ-21 «Волга» для среднего класса, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Депутат предложил подбирать автомобили разного класса в зависимости от уровня чиновников, их статуса и обязанностей.

«Должна существовать градация. Для руководства, высшего звена – респектабельные и комфортные машины. Для среднего звена – хорошие и удобные, для остальных – нормальные и практичные», – сказал Хамзаев.

Самое важное качество машины российского чиновника – надежность, уверен зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Такие опции, как кресла с функцией массажа, депутат назвал излишеством. Впрочем, машина должна быть комфортной и иметь климат-контроль, поскольку руководители федерального уровня могут проехать около 1 тыс. км за несколько дней, и иногда им приходится лично присутствовать на разных объектах и контролировать ситуацию.

«В зависимости от уровня должности – федеральный, средний, региональный, – должна существовать градация в выборе автомобилей. Думаю, в ближайшее время в правительстве ответят на все вопросы соответствующими нормативными актами», – сказал Выборный.

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