«АвтоВАЗ» начал продавать машины в обход дилеров. Доступных моделей уже нет

«АвтоВАЗ» начал продавать автомобили Lada онлайн «по заводской цене», покупателям обещают выгоду в 40 тысяч рублей. Обязательные условия – предоплата и оформление кредита. После начала продаж обрушился сайт компании, сейчас он работает с перебоями, а доступных автомобилей уже нет. В ассоциации дилеров заявили, что предложенная цена – «не заводская», и назвали акцию попыткой оживить интерес. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Компания «АвтоВАЗ» запустила онлайн-продажи автомобилей Lada по заводским ценам на официальном сайте. Клиенты могут дистанционно выбрать машину на онлайн-витрине, зарезервировать ее, оформить кредит и оплатить покупку.

По заявлению компании, новая программа позволяет приобрести автомобиль «по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей». Оформление сделки и выдача машины проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти.

«Обязательным условием приобретения автомобиля по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 000 рублей и оформление кредита от АвтоФинанс Банка с выгодной ставкой от 10,5%», – говорится в релизе «АвтоВАЗа».

При оформлении сделки также можно докупить аксессуары и дополнительные услуги, доступна программа трейд-ин, а все предложенные авто находятся на гарантии, их плановое обслуживание можно провести у любого официального дилера в России. Первыми на онлайн-витрине были размещены Lada Granta в базовой комплектации или в спортивной версии Drive Active.

«Это как еще одна из опций, которая в том числе стимулирует и внутренний промышленный туризм. Это еще один инструмент увеличения продаж, то есть ничего такого особенного», – пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

После объявления о начале продаж сайт Lada «упал»: при попытке зайти на него появлялось сообщение об ошибке «503 Service Temporarily Unavailable». В пресс-службе подтвердили «Газете.Ru», что произошел сбой и заявили, что IT-специалисты работают над устранением проблемы. На данный момент сайт доступен, однако работает медленно и с перебоями.

На странице, посвященной прямым продажам, говорится, что онлайн-покупка состоит из четырех этапов: на первом необходимо оформить заявку, затем – внести предоплату. После этого выбранный автомобиль будет забронирован на шесть дней, необходимые для оформления кредита. В случае, если заявка на заем не будет одобрена за это время, заказ отменят, а предоплату вернут. А если с кредитом проблем не возникнет – можно будет забрать машину в центре в Тольятти.

При этом по состоянию на 21.30 мск список доступных моделей пуст. «Сейчас автомобили по акции «Покупаем в Тольятти» отсутствуют», – говорится в сообщении.

Конфликт с дилерами

В июне текущего года начал проверку в отношении трех дилерских холдингов, которые завышали цены на автомобиль Lada Vesta NG.

Дилеры «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком» подверглись коммерческим санкциям со стороны производителя, при этом какие конкретно меры были приняты в компании не раскрыли.

В сентябре вице-президент «АвтоВАЗа» Сергей Громак заявил, что после инцидента дилеры «стали относиться к ценовой политике внимательнее» и нового завышения цен выявлено не было.

Есть ли выгода

Lada Granta в комплектации Standart стоит на официальном сайте «АвтоВАЗа» 699,9 тыс. рублей, а версия Drive Active — 950,9 тыс. рублей. Автомобильный эксперт Олег Мосеев в беседе с Autonews заявил, что на странице онлайн-продаж были указаны такие же цены.

«Цена — это не заводская отпускная цена для дилеров, она также включает и стандартную маржу дилера», – заявил он.

По словам Мосеева, указанная «АвтоВАЗом» выгода в 40 тысяч рублей не является скидкой, новая программа позволяет приобрести автомобиль дешевле в кредит и с обязательной страховкой, что выгодно для тех, кто планировал именно такую покупку. В ином же случае, считает эксперт, дополнительной выгоды не будет.

Глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Вячеслав Жигалов заявил, что называть предложение «АвтоВАЗа» продажей по заводской цене «некорректно».

«Эти автомобили точно также находятся в автосалонах, это дилерские машины и никакого собственного склада у АвтоВАЗа нет», – пояснил он.

Жигалов считает, что новый формат торговли стал попыткой «оживить» интерес к онлайн-продаже автомобилей Lada.

Спрос на автомобили в России растет

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил в интервью РИА Новости, что компания улучшила свой прогноз по автомобильному рынку в России. По его словам, продажи машин в стране по итогам года могут достигнуть 1 млн единиц «c учетом параллельного импорта, который сильно вырос».

Изначально компания прогнозировала уровень продаж в 800-850 тысяч автомобилей за 2023 год. По словам Соколова, эти ожидания были основаны на состоянии рынка в начале года.

«Я помню динамику продаж в январе, феврале и марте - она была даже чуть ниже этих прогнозов. Прогноз учитывал активную программу льготного автокредитования, а деньги тогда быстро закончились, и спрос просел», – пояснил президент «АвтоВАЗа».

Он подчеркнул, что спрос перешел к росту в летние месяцы текущего года.