В России тысячи иномарок могут изъять из обращения

В России могут запретить эксплуатацию нескольких тысяч иностранных автомобилей. Речь идет о машинах, ввезенных по параллельному импорту, на которые установлена упрощенная система ЭРА-ГЛОНАСС. Под угрозой оказались модели Toyota, Lexus, Mitsubishi, Porsche, Jeep, Chevrolet, Volkswagen, Kia, а также китайских брендов Chery, Geely и Omoda. Подробнее о том, чем может обернуться для автовладельцев не такая «тревожная кнопка», — в материале «Газеты.Ru».

Росстандарт начал выявлять ввезенные в Россию иномарки с проблемами по установке устройства вызова экстренных оперативных служб при ДТП. Речь идет о модуле ЭРА-ГЛОНАСС (автоматически вызывает медиков на место аварии). На данный момент ведомство выявило неисправность у 4 589 импортированных машин, которые, по мнению регулятора, не соответствуют требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Претензии коснулись легковых и грузовых автомобилей 44 марок, в том числе европейских, японских, корейских и китайских производителей.

Уведомление Росстандарта, разосланное в адрес метрологических территориальных управлений и ГИБДД, опубликовал Telegram-канал «Русский автомобиль».

«Выпущенные в обращение транспортные средства согласно прилагаемому перечню оснащены устройствами вызова экстренных оперативных служб, не обеспечивающих их срабатывание в автоматическом режиме, в связи с чем такие транспортные средства не соответствуют требованиям пункта 114 приложения №2 к техрегламенту и несут непосредственную угрозу причинения тяжкого вреда здоровью и жизни граждан», — говорится в документе.

Согласно уведомлению, в связи с этим орган государственного контроля вправе принимать все меры защиты жизни и здоровья граждан, вплоть до запрета выпуска таких машин в обращение и принудительного отзыва продукции.

Какие машины под угрозой

В приложении к письму содержится перечень из автомобилей 44 марок, на которые производители и импортеры оформили одобрения типа транспортного средства (ОТТС), предусматривающие использование полноценных систем ЭРА-ГЛОНАСС с автоматическим срабатыванием, но установили упрощенные устройства, которые допускаются на машинах по параллельному импорту.

На них оформляется упрощенный сертификационный документ – заключение об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), которое дает право на установку упрощенной «тревожной кнопки».

Среди моделей, приведенных в перечне Росстандарта, — Mitsubishi L200, Subaru Forester, Ravon Nexia, Chevrolet Aveo, Kia Sportage пятого поколения, Geely Coolray, Tugella и Atlas, обновленный Chery Tiggo 8, Citroen Jumper, Toyota RAV4, Camry, Lexus RX и другие.

Кроме того, в списке присутствуют грузовые бренды — например, китайские Sitrak, Shacman, Sany, Foton, корейские Hyundai, европейские DAF и MAN.

Автопроизводители подтвердили «Газете.Ru», что регулятор уведомил их о своем расследовании.

«Мы получили уведомление от Росстандарта по этой теме. В настоящее время занимаемся проверкой информации, по итогам результаты и материалы проверки будут направлены в Росстандарт в установленный срок», — сообщила официальный представитель компании Chery в РФ Евгения Никитена-Кацарская.

В российском представительство Porsche сообщили «Газете.Ru», что не импортировали и не выпускали в обращение на территорию РФ автомобили из уведомления ведомства:

«Указанные автомобили были ввезены на территорию РФ третьими лицами».

Другие дистрибьюторы иностранных компаний не смогли оперативно предоставить комментарий.

Какие санкции возможны

Защитительная оговорка Техрегламента, на которую ссылается Росстандарт, позволяет запрещать продажу авто и отзывать их с рынка, однако до этого производитель, продавец или импортер может устранить выявленные нарушения по согласованию с контролирующими органами.

«Газета.Ru» направила в Росстандарт запрос о возможном запрете на эксплуатацию выявленных машин и путях выхода из сложившейся ситуации, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Выявлять автомобили, не соответствующие Техрегламенту, имеют право и таможенные органы, сообщила «Газете.Ru» эксперт совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель группы таможенного регулирования и международной торговли ГК «Б1» Вильгельмина Шавшина:

«С точки зрения таможенного регулирования, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение технического или тарифного регулирования. Если эту информацию передать таможенным органам, они могут принять меры против торговых сетей, реализующих товар, в рамках постконтроля. Вплоть до изъятия предмета нарушения».

По ее словам, проверки со стороны таможенных органов возможны в отношении автомобилей, которые растаможивались в России. В случае, если машины въехали в РФ через другую страну Евразийского экономического союза, таможня скорее всего не будет ими заниматься, отметила Шавшина.

«Какие могут быть вопросы к владельцу?»

Проблемы с ЭРА-ГЛОНАСС, а также оформлением СБКТС (свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства) и ЗОЕТС, дающих право физическим и юридическим лицам ввозить автомобили на территорию России, были ожидаемы, заявил в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев:

«Получилась ситуация, когда в режиме спешки придумали не слишком внятные критерии «упрощенной» процедуры прохождения оценки соответствия, из-за которых теперь возникает куча проблем у добросовестных покупателей, и за нарушение, в частности по применению того или иного модуля ЭРА-ГЛОНАСС, могут оштрафовать или аннулировать ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства. — «Газета.Ru»)».

Для того, чтобы отозвать его у автомобиля, должны быть основания в нормативных актах, которые регламентируют выдачу-аннулирование ЭПТС.

В условиях, когда постановление правительства №855 от 2022 года допускает установку на ввозимые машины упрощенных устройств ЭРА-ГЛОНАСС, практика признания их применения нарушением для части импортированных автомобилей выглядит странной, считает эксперт.

«Полагаю, что в нормативно-правовых актах сейчас нет пункта, позволяющие аннулировать ЭПТС по причине, якобы, не соответствия модулей ЭРА-ГЛОНАСС требованиям технического регламента. Если на сам модуль есть сертификат соответствия, действующий на дату установки модуля в автомобиль, то какие могут быть вопросы к установщику модуля и уж тем более к владельцу?» — заключил Бургазлиев.