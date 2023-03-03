«Серый» импорт — хорошая игрушка»: какие автомобили привозят в Россию

Дилеры сами ввозят в Россию модели Mazda, Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и других марок. Однако растаможивать автомобили приходится на физических лиц из-за высоких налогов. Цены уже не снизятся, а к концу года доля автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, достигнет 10%.

Импортируя автомобили самостоятельно, дилеры в основном отдают предпочтение брендам, уже хорошо известным на российском рынке, а в случае с моделями, не продававшимися в России, вынуждены вкладываться в их раскрутку. Как рассказала «Газете.Ru» директор по развитию и инновациям Группы компаний «Ключавто» Юлия Овчинникова, ее холдинг рассматривает разные бренды для ввоза: Mazda, Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen и другие.

Собеседница подчеркнула, что «Ключавто» уже наладил поставки Mazda CX4 и Atenza, Toyota Avalon.

Автомобильная группа «Авилон» привезла в Россию по параллельному импорту Volkswagen Bora, Tayron и Talagon, Voyah Dreamer, Volvo XC90 и XC60, Mercedes-Benz V-Class, Changan UNI-K IDD, Toyota Camry, FAW B70, Jetta VA3, Hongqi H9 и Hongqi ES9,

перечислила в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента оптовых продаж автомобилей «Авилона» Грацин Беленова. Предпосылок к снижению цен на автомобили нет, предупредила она.

Приходится считаться с тем, что цены на автомобили выросли, а на поставку запасных частей требуется больше времени, отметил директор по продажам автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Владимир Желобов.

«Мы можем привезти любые автомобили по запросу клиента – от недорогих внедорожников до Porsche. Премиум-сегмент – это наша специализация», — сообщил он «Газете.Ru».

Товарные запасы поддерживаются на минимально возможном уровне. По этим причинам китайские бренды стремительно набирают популярность в России, добавил Желобов.

Дешевые машины ввозить невыгодно

Машины, ввезенные по параллельному импорту, могут к концу года составить до 10% рынка, но на поставки таким путем автомобилей бюджетного сегмента рассчитывать не приходится, прогнозирует основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Устройств «ЭРА-ГЛОНАСС», которые получают при ввозе таких автомобилей, с 1 октября 2022 года было выдано 13 тыс., в январе – 3,5 тыс, в феврале – более 5 тыс. Постепенно объем нарастает, и около 100-150тыс. машин в течение года будет ввезено», — заявил Мосеев «Газете.Ru».

По параллельному импорту завозят в основном автомобили ценой 3-5 млн рублей по причине высоких затрат на логистику, уточнил он.

«Не считая акцизов и НДС, на доставку любого автомобиля вы должны потратить не менее 400 тыс. рублей.

Это логистика, затраты на финансовые операции. Поэтому везти машины в ценовом сегменте дешевле 2,5 млн рублей не имеет смысла из-за их высокого удорожания», — объяснил Мосеев.

С учетом этого, перспектив к удешевлению машин, ввезенных по параллельному импорту, нет. При оформлении машин на физических лиц наблюдается ужесточение требований со стороны ФТС и налоговых органов, продолжил эксперт.

«Не думаю, что мы увидим большое расширение модельного ряда машин, ввезенных по параллельному импорту. Выводить на рынок автомобили неизвестного бренда очень дорого», — заключил Мосеев.

На сегодняшний день сохраняется ситуация, при которой

растаможить автомобиль через физическое лицо выгоднее, чем через юридическое с использованием механизма параллельного импорта,

– такие машины минимум на 20% дешевле, поскольку в таком случае не требуется платить НДС, отметил в беседе «Газетой.Ru» гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

«Любое действие через юрлицо увеличивает в цене машину минимум на сумму НДС и налога на прибыль, есть разница и в таможенных платежах. Те случаи, когда дилер ввозит машину «по белому», работают только с экономически выгодными машинами даже с учетом этой суммы», — объяснил Мигаль.

Любой параллельный импорт плотно привязан к курсу валют, и с учетом того, что цикл поставки составляет 2-3 месяца, для дилера это несет большие риски, добавил он.

«Параллельный импорт не может заместить традиционный рынок, в котором участвуют производитель, дистрибьютор и государство. Они обеспечивают стабильную цену и условия. Навязать борьбу в этом отношении параллельный импорт не в состоянии. «Серый» импорт — это хорошая игрушка, но построить на этом глобальный бизнес невозможно», — полагает Мигаль.