Голая комплектация: как упроcтят автомобили российской сборки

Российские автозаводы ищут пути для импортозамещения компонентов и готовятся существенно упростить комплектации выпускаемых машин. Труднее всего это сделать в случае с электроникой и сложными узлами – на поиск альтернативных поставщиков и внедрение их продукции в производственный процесс может уйти от нескольких месяцев до года, говорят эксперты.

В условиях санкций и разрыва цепочек поставок усиленно ищут замену привычным комплектующим даже исконно российские автомобильные бренды. Так, на этой неделе «АвтоВАЗ» объявил о выпуске спецверсий Lada, в которых заменят «некоторые критически важные импортные компоненты альтернативными решениями».

«АвтоВАЗ» уже не раз упрощал конструкцию своих автомобилей из-за дефицита деталей, в частности, с осени 2021 года часть автомобилей сходят с конвейера без системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». По информации портала «Лада Онлайн», с 1 марта вместо комбинированной отделки кресел на Lada Niva Urban применяется тканевая. На модификациях Granta осенью 2021 года была упрощена обивка дверей и технология изготовления боковых дефлекторов обдува.

Выпуск самой доступной в линейке «АвтоВАЗа» Granta не раз приостанавливался в прошлом году из-за проблем с поставкой блоков ABS немецкой Bosch. Эта же компания поставляет топливную аппаратура для завода, предприятия Bosch в Самаре и других регионов ушли в простой на этой неделе.

В связи с этим «АвтоВАЗ» будет вынужден перейти к запасному плану производства — выпуску некоторых моделей с неэкологичными моторами «Евро-2». Об этом «Газете.Ru» рассказал автор сообщества «Русский автомобиль» Сергей Цыганов со ссылкой на инсайдерскую информацию на заводе. По его информации,

такие машины могут сойти с конвейера в Тольятти уже в мае.

Ровно по такому же пути может пойти «КамАЗ», с начала апреля Челнинский автозавод начнет отгружать дилерам грузовики поколения К3 с моторами экологического класса «Евро-2», сообщают «Ведомости». В связи с этим правительство может смягчить требования к отечественным автопроизводителям по части токсичности выхлопа, писал ранее «Коммерсантъ».

Какой-то не патриот

На автомобилях УАЗ «Патриот» устанавливается антиблокировочная система тормозов Bosch, коробка передач и раздаточная коробка корейской марки Dymos, автоматическая трансмиссия французской Punch.

По информации «Авторевю», на момент начала производства в 2005 году «Патриот» имел всего 20% импортных компонентов, однако уже к 2013 году оказался локализован менее чем на 50%.

При этом по состоянию на 2020 год степень локализации УАЗов оценивалась Минпромторгом в 2216 баллов при минимальном уровне в 3200 баллов, позволяющем участвовать в госзакупках, писала газета «Ведомости». Сейчас специалисты Ульяновского автозавода усиленно ищут альтернативных поставщиков, сообщает сама компания.

«Работа по поиску вариантов импортозамещения активно ведется.

И, надеемся, уже очень скоро мы сможем рассказать официальные подробности», — сказал «Газете.Ru» представитель УАЗа в ответ на вопросы о том, каких опций и систем может лишиться продукция завода.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу Минпромторга с вопросами о том, получат ли российские автопроизводители право выпускать автомобили без антиблокировочной системы тормозов, курсовой стабилизации и подушек безопасности и планах по снижению требований к экологичности автомобилей,

в министерстве отказались от комментариев.

На поиск альтернативных поставщиков автокомпонентов и внедрение их изделий в производственный процесс может уйти от нескольких месяцев до года, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Упрощения однозначно будут, уверен он, у автомобилей Lada они могут коснуться прежде всего электроники, включая системы активной безопасности, парктроники, мультимедиа, климат-контроль.

«Также возможно упрощение топливной системы, — перечисляет Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

Весь автопром до сих пор испытывает проблемы с нехваткой полупроводников, кроме того, вопрос в том, разрешит ли компания Renault (контролирует «АвтоВАЗ») локально устанавливать компоненты, не входящие в их глобальный пул поставщиков, добавляет эксперт. Процесс добавления нового поставщика в пул занимает до года, указывает он.

В случае с УАЗом альтернативы также может требовать электроника и импортные коробки передач, элементы топливной системы. «Группе ГАЗ», уже имеющей опыт работы в режиме санкций, придется договариваться об альтернативе для дизельных моторов американской фирмы Cummins, которыми оснащаются «Газели», либо об их локальном производстве.

Среди российских автопроизводителей проще всего к новой реальности будет адаптироваться ГАЗу, уверен автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Эквиваленты европейских комплектующих для машин ГАЗа есть и в Турции, и в Китае – они не являются незаменимыми. Сейчас идет перестройка логистических цепочек на Китай, Малайзию и другие страны.

Надеюсь, что мы проскочим, и отказываться от таких опций, как кондиционер и ABS, не придется,

— рассуждает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Сейчас ведется разработка поправок в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые допускают отступление и от норм по экологичности и безопасности, знает собеседник.

Европейские компоненты двигателей, включая поршни и кольца, заместить несколько проще, чем электронику – найти эквивалент в Китае или возобновить собственное производство.

«Я думаю, в течение 3-4 месяцев все должно решиться – если ситуация не нормализуется иными путями», — надеется Моржаретто.

«Газета.Ru» обратилась на «АвтоВАЗ» с вопросами о том, какие из более существенных узлов и агрегатов могут быть удалены из оснащения автомобилей в рамках работы в новых условиях, на момент публикации ответ с редакцию не поступил. Те же вопросы оставили без ответа и в «Группе ГАЗ».