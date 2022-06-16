Чиновников предложили пересадить на «Лады». Песков готов, «АвтоВАЗ» тоже

Глава Минфина Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады». Завод со своей стороны готов предоставить им специальные автомобили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как чиновник готов ко всему, в том числе ездить на отечественном автомобиле.

С инициативой пересадить чиновников на «Лады» в четверг, 16 июня, выступил министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ-2022, передает РИА «Новости».

«Надо сделать так, чтобы часть тех рисков, которые есть у бизнеса, взяло государство. В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров.

Государство может сказать: «Давай производи, значит, подушку безопасности в «Ладе», мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос», — сказал он.

Самое главное для бизнеса — возможность продать произведенный товар, и государство обеспечит работу предприятия так, чтобы это предприятие было устойчивым и имело перспективы, пообещал глава Минфина.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил, готово ли государство принимать риски по реализации этих товаров и покупать их, если они окажутся невостребованными.

«Если мы пересадим работников государственных на «Лады», — ответил ему Силуанов.

На «АвтоВАЗе» выразили готовность обеспечить чиновников специальными автомобилями, которые придут на замену не поставляющимся в страну из-за санкций иномаркам.

«Будем готовы, если такое решение [власти] примут», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель предприятия Сергей Ильинский.

Инициативу также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что «как чиновник готов ко всему, в том числе пересесть на автомобиль «Лада».

Представитель Кремля также сообщил, что Силуанов примет участие в совещании о развитии автопрома у главы государства. «Если посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», — рассказал Песков.

Как пересаживали чиновников на отечественные авто

В 1997 году первый президент РФ Борис Ельцин попытался пересадить чиновников на «Волги» и «Жигули». Идея принадлежала бывшему губернатору Нижегородской области Борису Немцову, которого в марте того года назначили первым вице-премьером правительства РФ.

«Когда я переехал в Москву, обилие иномарок вызвало у меня шок», — объяснял он потом.

Крупный госзаказ должен был поддержать ГАЗ в Нижнем Новгороде. Немцов тогда решил подать личный пример и сам пересел на продукцию ГАЗа.

Еще один демонстративный жест последовал от тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова: он купил в свой автопарк «Князя Владимира», которого тогда выпускали на еще работавшем АЗЛК.

С тех пор тема чиновников и автомобилей неоднократно поднималась, но по сути дела, на «Волгах» они так и не стали ездить. В 2000-е годы в стране начали выпускать достаточно широкую линейку иномарок — Renault, Volkswagen, BMW, Chevrolet, Kia, Audi, Ford, и проблему решили компромиссом.

Владимир Путин, будучи премьер-министром, в 2012 году снова провозгласил пересадку чиновников из люксовых машин. «Эта история оказалась более успешной. Может быть, потому, что чиновникам разрешили ездить на иномарках, но отечественной сборки. Как замечали в Минэкономразвития, они учли ошибки предыдущих подобных инициатив. Сегодня большая часть автопарка госучреждений РФ состоит из машин преимущественно отечественной сборки. Да и у самого президента в автопарке появился отечественный Aurus», — отмечает «АиФ».