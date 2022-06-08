«Буду следить за здоровьем пострадавшего»: Миронов попал в ДТП

В Москве на Сретенке в среду днем произошла авария, одним из участников которой оказался лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Водитель его служебной иномарки объезжал пробку и сбил на переходе доставщика еды на велосипеде. Как заявили в Управделами президента, курьер нарушил правила, так как не спешился. Пострадавший находится в больнице — Миронов утверждает, что это он попросил вызвать скорую помощь.

В центре Москвы в среду днем, 8 июня, корейский седан Genesis с мигалкой на крыше сбил велосипедиста-курьера одной из служб доставки еды. ДТП произошло на улице Сретенка, когда курьер переезжал пешеходный переход.

На место происшествия прибыли врачи, оказавшие пострадавшему первую помощь. Его отвезли в больницу.

При этом водитель иномарки с проблесковым маячком синего цвета поспешил скрутить номера машины и снять мигалку, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Водитель иномарки при этом заявил, что велосипедист «выскочил на него».

Позднее распространилась информация о том, что в салоне авто находился председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Я попросил вызвать скорую помощь»

Как позднее написал в своем Telegram-канале сам Миронов, он действительно ехал в этой машине.

«Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист – доставщик еды, установит ГИБДД. Факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами. Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога.

Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других.

Очень благодарен скорой помощи, которая в считанные минуты подъехала и оказала помощь потерпевшему. Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — пообещал лидер справедливороссов.

Позднее Telegram-канал SHOT выяснил, что в салоне иномарки с мигалкой, помимо Миронова, находился еще один пассажир.

«Миронов около часа сидел в машине после ДТП на Сретенке, и из салона он не выходил. Его не видели свидетели, уличные камеры также политика не запечатлели. Уже увезли пострадавшего, приехали инспекторы, а Миронов так и не появился на улице. Очень сильно тонированный Genesis не позволил рассмотреть, кто сидел за передним пассажирским сиденьем. Но, предположительно, именно там все это время находился Миронов.

Ведь место за водителем было занято некоей дамой.

Место ДТП его Genesis в сопровождении еще нескольких машин покинул примерно спустя больше часа после инцидента», — говорится в публикации.

«Велосипедист нарушил правила»

Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова рассказала агентству РИА «Новости», что пострадавший курьер сам нарушил правила дорожного движения.

«По информации сотрудника автопарка, отвечающего за безопасность движения, прибывшего на место, пострадавший в момент ДТП был на велосипеде и не спешился, как положено в ПДД», — отметила она.

Однако это не исключает того, что водитель должен был внимательнее следить за дорогой в этом месте, указал в беседе с «Газетой.Ru» автоюрист общественного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Здесь для экспертов есть очень интересное поле для работы, потому что если бы велосипедист двигался пешком, то его средняя скорость была бы 4-5 км/ч. И водитель, будучи в состоянии определить эту опасность, смог бы вовремя среагировать. На велосипеде же он появляется гораздо быстрее и, возможно, у водителя не было технической возможности избежать наезда.

Но в любом случае здесь пешеходный переход, здесь водитель должен был быть более внимательным, поэтому можно говорить о его вине.

Потому что пешеход с такой же скоростью мог бы быть без велосипеда, но бежать. И это не снимает с водителя ни обязанности уступить дорогу, ни ответственности, если он этого не сделал», — отметил он.

По его словам, факт скрученных номеров при этом никак не отразится на определении виновника ДТП.

«Насколько я знаю, есть некая инструкция, хотя к ПДД она не имеет никакого отношения. Тот факт, что он скрутил номера и мигалку, нисколько не говорит о его виновности или невиновности в ДТП. Здесь будет определяться, чье конкретно нарушение привело к наезду. То ли курьер не слез с велосипеда и передвигался слишком быстро, то ли водитель не уступил ему дорогу на пешеходном переходе.

В судебной практике есть довольно однозначное толкование: если водитель сбивает на пешеходном переходе велосипедиста, самокатчика или просто пешехода, то, как правило, всегда он виноват.

Хотя в данном случае не исключаю, что вину могут свалить на велосипедиста», — заключил эксперт.