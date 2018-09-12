Последний форсаж: жизнь и смерть Пола Уокера

В среду, 12 сентября, актеру Полу Уокеру, известному благодаря франшизе «Форсаж» («Fast & Furious»), исполнилось бы 45 лет. В этот день поклонники актера почтут его память на месте аварии, в которой почти пять лет назад, 30 ноября, погиб Уокер. Как рассказала мама Уокера, по традиции в этот день семья актера отправится на Хантингтон-Бич (одно из любимых мест актера для серфинга) и бросит подсолнухи в океан, а также поделится воспоминаниями о своем любимом сыне и брате.

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Уокер сыграл сыграл одну из двух главных ролей в фильмах «Форсаж» — Брайана О'Коннера, которая и подарила ему мировую славу. После смертельной аварии, которая шокировала весь мир, франшиза не умерла, а даже наоборот — интерес к ней разгорелся с новой силой, и уже намечен выход новых частей.

На данный момент вышло уже восемь эпизодов фильма. Премьера девятого «Форсажа» анонсируется на 9 апреля 2020 года.

В картине примут участие Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Шарлиз Терон, Джейсон Стэтхэм, Тайриз Гибсон, Лукас Блэк, Мишель Родригес, Мэтт Дэймон. Кроме того, Дизель заявил, что через два года после нового эпизода состоится премьера уже десятой части франшизы «Форсаж».

Также 11 августа 2018 года вышел документальный фильм «Я — Пол Уокер». В фильме родные и близкие рассказывают о том, каким был Пол Уокер вне съемочной площадки.

Напомним, что звезда франшизы «Форсаж» 40-летний Пол Уокер погиб в автомобильной аварии 30 ноября 2013 года в районе Валенсия, что к северу от Лос-Анджелеса. Актер с другом, 38-летним Роджером Родасом, ехал с шоу благотворительной организации Reach Out Worldwid, на котором собирались средства для пострадавших от недавнего тайфуна «Хайян» на Филиппинах. Актер находился на пассажирском сиденье двухместного спортивного Porsche Carrera GT, которым управлял его друг.

Он разогнал свой суперкар на пригородной улице до скорости 130–150 км/ч вместо разрешенных 72 км/ч. Автомобиль потерял управление, врезался в фонарный столб и загорелся. Удар был такой силы, что водителя и пассажира не спасли даже пристегнутые ремни и сработавшие подушки безопасности.

Между тем вдова друга Уокера Кристина Родас после трагедии подала иск на немецкого автопроизводителя Porsche по делу об автокатастрофе. Она обратилась в суд Лос-Анджелеса для проведения независимого исследования причин автокатастрофы. Результаты работы экспертов опровергли заключение официального расследования. Так, в ходе независимой экспертизы было установлено, что скорость движения спорткара не превышала 90 км/ч, а к потере управляемости привели сбои в работе ходовой части автомобиля.

В исковом заявлении утверждается, что правое заднее колесо автомобиля внезапно накренилось влево, в результате чего траектория движения машины резко изменилась: спорткар съехал с дороги, пересек бордюр, врезался по касательной в дерево, а затем в фонарный столб и снова в дерево. От этих ударов кузов автомобиля был разрушен. Эксперты установили, что водитель предпринимал попытки взять управление машиной под контроль, однако сделать это ему не удалось. Также с иском выступила и дочь Уокера. Однако впоследствии суд постановил, что иск является безосновательным.

Отметим, что незаконченные сцены киноленты «Форсаж-7», в которой сыграл Уокер, были завершены с использованием технологии CGI и дублеров.

Уокер погиб, успев сделать около 60% своей актерской работы над фильмом. Премьера картины была запланирована на 11 июля 2014 года. Однако после трагедии ее пришлось отложить. Выход фильма в России состоялся только 9 апреля 2015 года. В недоснятых с Уокером сценах сыграли родные братья актера — Калеб и Коуди. В ряде дублей с крупными планами использовалась компьютерная графика, где Уокера сыграл его «электронный двойник».

Фоторепортаж: 45 лет со дня рождения Пола Уокера __is_photorep_included10884602: 1

Увлечения Уокера автомобилями распространялось за пределы его роли в «Форсажах».

Актер относился к категории так называемых автомобильных энтузиастов (англоязычный термин car enthusiast относится к действительно увлеченным любителям автомобилей). Уокер владел коллекцией, в которой в разное время находились от 20 до 30 редких автомобилей, в числе которых были несколько классических моделей BMW, а также гоночный Ford Cosworth и Toyota Supra.

Уокер выступал в любительских гонках на автомобилях Porsche и BMW. Он являлся совладельцем калифорнийского тюнинг-ателье Always Evolving, основной владелец которого сидел за рулем Porsche Carrera GT в момент аварии, унесшей жизни обоих пассажиров.

Ранее постановщик трюков в фильмах «Форсаж» Дэннис Маккарти в интервью «Газете.Ru» рассказывал об особенностях съемок эпизодов франшизы. К примеру, из трехсот дорогих и редких спорткаров, которые снимались в «Форсаже-7», выжило менее тридцати. Самые сумасшедшие сцены снимались без применения компьютерной графики, а актеры за время работы во франшизе превратились в настоящих автоэкспертов.