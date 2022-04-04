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В Мариуполе продолжаются бои. Как сейчас выглядит город

Мариуполь является важным стратегическим объектом, поскольку через него можно создать наземный коридор из Луганска в Донецк и далее в Крым. Кроме того, в городе расположен крупнейший и наиболее оснащенный порт Азовского моря.

Силы ДНР пересекли городскую черту 7 марта, российские войска, по сообщению Минобороны РФ, полностью заблокировали Мариуполь 11 марта. С тех пор в Мариуполе идут тяжелые бои. Со стороны России в штурме участвует спецназ из Чечни. С украинской город обороняет батальон «Азов», который здесь же и был создан в 2014 году.

По последним данным ДНР, центральная часть Мариуполя практически под контролем сил ДНР, украинские силы удерживают только промзону и порт. 20 марта Министерство обороны сообщало, что в Мариуполе остаются 130 тысяч мирных жителей.

Как сейчас выглядет Мариуполь — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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