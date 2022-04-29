Танки в городе: первая репетиция парада Победы в Москве

Вечером 28 апреля в Москве состоялась первая ночная репетиция парада Победы. Пешие расчеты построились на Красной площади, затем прошли друг за другом в порядке, предусмотренном сценарием. А техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице, после чего двинулась через Манежную площадь к Кремлю.

На улицах города можно было увидеть танки, БМП, бронемашины и самоходные установки. На время тренировки закрыли для движения центральные улицы столицы. Кроме того, в связи с подготовкой к празднованию дня Победы на ряде дорог Москвы перекрыли движение с 28 апреля по 4 мая.

Вторую ночную тренировку планируют провести 4 мая, а генеральную репетицию – 7 числа. Всего в параде будут участвовать 11 тысяч человек, 131 единица военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Как выглядел центр Москвы перед первой репетицией парада Победы — в фотогалерее «Газеты.Ru».