29 апреля 2022, 08:58
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Танки в городе: первая репетиция парада Победы в Москве
Вечером 28 апреля в Москве состоялась первая ночная репетиция парада Победы. Пешие расчеты построились на Красной площади, затем прошли друг за другом в порядке, предусмотренном сценарием. А техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице, после чего двинулась через Манежную площадь к Кремлю.
На улицах города можно было увидеть танки, БМП, бронемашины и самоходные установки. На время тренировки закрыли для движения центральные улицы столицы. Кроме того, в связи с подготовкой к празднованию дня Победы на ряде дорог Москвы перекрыли движение с 28 апреля по 4 мая.
Вторую ночную тренировку планируют провести 4 мая, а генеральную репетицию – 7 числа. Всего в параде будут участвовать 11 тысяч человек, 131 единица военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
Как выглядел центр Москвы перед первой репетицией парада Победы — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Военная техника на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Военнослужащие во время репетиции парадных расчетов перед военным парадом на Красной площади, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 28 апреля 2022 года
Военная техника во время передислокации на Красную площадь для репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 28 апреля 2022 года
Военнослужащие в центре Москвы перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Танк Т-34-85 во время передислокации на Красную площадь для репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 28 апреля 2022 года
Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Военнослужащий в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На втором плане – здание Московского театра Олега Табакова, 28 апреля 2022
Бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» с 30-мм дистанционно-управляемым боевым модулем 32В01 в колонне военной техники двигается по улице Земляной вал в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Военнослужащие на Котельнической набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Девушка и военнослужащий на Тверской улице во время передислокации военной техники на Красную площадь для репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Военнослужащие перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 28 апреля 2022 года
Военнослужащий подготавливает военную технику на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Девушка наблюдает за военной техникой на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На втором плане – танк Т-72Б3М, 28 апреля 2022 года
Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Военнослужащие перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 28 апреля 2022 года
Военнослужащие на Котельнической набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Колонна военной техники двигается по Тверской улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На первом плане – танк Т-72Б3М, 28 апреля 2022 года
Военнослужащие на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Ростовая кукла зайца на Тверской улице в Москве. На Красной площади проходит репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Танк Т-14 «Армата» на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Военнослужащий в колонне военной техники на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Военнослужащие на Москворецкой набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Люди фотографируются у пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс«в колонне военной техники двигается по Сухаревской улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На втором плане – здание Московского театра Олега Табакова, 28 апреля 2022 года
Военнослужащие на Москворецкой набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Военная техника во время передислокации на Красную площадь для репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 28 апреля 2022 года
Военнослужащие во время репетиции парадных расчетов перед военным парадом на Красной площади, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 28 апреля 2022 года
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» на Боровицкой площади в Москве после проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 28 апреля 2022 года
Военная техника во время передислокации на Красную площадь для репетиции парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 28 апреля 2022 года