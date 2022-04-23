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Последствия боев на заводе «Азовсталь» в Мариуполе

Бои на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе начались в начале марта. По данным Минобороны, на территории завода продолжает оставаться от 2 тыс. до 2,5 тыс. украинских силовиков.

В ДНР 19 апреля заявили о начале штурма «Азовстали», а 21 апреля президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны комбината и приказал его отменить. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль административного здания «Азовстали» и сказал, что остатки сил противника «блокированы под толщей бетона и железа на территории завода».

По данным украинской стороны, там также могут находиться мирные жители. Как заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, на «Азовстали» около 1 тыс. мирных жителей и 500 раненых военных. В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что гуманитарный коридор с территории завода давно открыт.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля пообещал выйти «из любых переговоров» с Россией, «если в Мариуполе будут уничтожены украинские люди».

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