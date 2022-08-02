Как в России отметили день ВДВ

День воздушно-десантных войск отмечают 2 августа в РФ. Военных поздравили президент страны Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

В Москве по сложившейся традиции десантники собираются в Парке Горького. В центре столицы прихожане Ильинского храма и воины-десантники прошли крестным ходом на Красную площадь, также молебствием почтили память пророка Илии, которого считают покровителем ВДВ.

В Рязани десантники возложили цветы к памятнику погибшим сослуживцам и к монументу первого главнокомандующего ВДВ генерала армии Василия Маргелова.

В Хабаровске же десантники собрались возле памятника «Черному тюльпану» в память о погибших в Афганистане воинах-интернационалистах.

ВДВ возникли 92 года назад, в 1930 году – тогда на учениях авиации Московского военного округа под Воронежем впервые было выброшено на парашютах десантное подразделение в количестве 12 человек. Но официально первое подразделение ВДВ СССР сформировали в 1931 году.

Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский заявил, что «в ходе участия в спецоперации на Украине за проявленное мужество и героизм более 5000 награждены государственными наградами, а 17 из них удостоены высокого звания Герой России».

Как прошел день ВДВ в разных городах России — в фоторепортаже «Газеты.Ru».