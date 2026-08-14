Бесстрашные корейские воины плечом к плечу с ВС РФ освободили Курскую область от украинских войск. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

В рамках участия в приеме по случаю освобождения Кореи от японской оккупации глава российского оборонного ведомства отметил, что благодаря президенту РФ Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну установлены союзнические и братские отношения между двумя странами.

«Бесстрашные корейские воины плечом к плечу с российскими военнослужащими освободили Курскую область от неонацистских формирований киевского режима, оказали помощь в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры», — подчеркнул Белоусов.

В Курске планируют осенью открыть памятник, посвященный подвигу корейских и российских военнослужащих, добавил министр.

До этого агентство Reuters сообщило, что КНДР якобы развертывает в России свое ракетное подразделение для нанесения ударов по Украине. По словам источников, оно будет оснащено 120 северокорейскими баллистическими ракетами и 6 пусковыми установками.

При этом первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» назвал логичной поставку в Россию пусковых установок и ракет из Северной Кореи.

Ранее в музее памяти бойцов СВО открыли памятный знак в честь северокорейских военных.