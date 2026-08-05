«Вполне логично»: в Госдуме оценили возможную переброску ракет из КНДР в Россию

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» назвал логичной поставку в Россию пусковых установок и ракет из Северной Кореи, о которой сообщило агентство Reuters. По его словам, КНДР — стратегический партнер и единственный союзник, который помогает России войсками.

«Почему вообще, в принципе, должно вызывать какие-то вопросы, если Россия пользуется оружием своих стратегических партнеров. В помощь Украине военную технику и боеприпасы отправляют 29 стран и почему-то свято уверены, что и вовсе не участвуют в войне. КНДР, к слову, единственный наш союзник, что и войсками помогал, и с корейскими военными во многом связаны наши победы в Курской области. Вполне логично и пусковые установки дополнительные из Северной Кореи завозить, и их ракеты запускать по врагу — ничего предосудительного в этом я точно не вижу. Скорее, наоборот, можно бы привлекать и другую военную помощь союзников, скажем, Индии и Китая», — сказал Журавлев.

До этого Reuters сообщил, что КНДР развертывает в России свое ракетное подразделение для нанесения ударов по Украине. По словам источников СМИ, будут задействованы 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок.

Кроме того, по данным издания, Пхеньян уже передал Москве новую партию из 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24, а также отправил в Россию личный состав.

Ранее российские военные разнесли объекты ВСУ в 143 районах беспилотниками и ракетами.