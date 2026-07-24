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Армия

В музее памяти бойцов СВО открыли памятный знак в честь северокорейских военных

МО: в музее памяти участников СВО открыт памятный знак в честь воинов КНДР
KCNA/Reuters

На территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России появился памятный знак в честь военнослужащих Корейской народной армии. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства, передает ТАСС.

«Состоялась торжественная церемония открытия памятного знака в память подвига воинов Корейской народной армии, принимавших участие в освобождении Курской области», — говорится в сообщении.

Памятный знак выполнен скульптором студии военных художников имени М. Б. Грекова и установлен на внешней стене музея памяти бойцов спецоперации. В центре композиции памятной доски — собирательный образ современного бойца северокорейских войск. Он изображен в полный рост, в современной экипировке и вооружении.

В завершении мероприятия военный оркестр исполнил гимны двух стран.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин выразил признательность военнослужащим из Северной Кореи за их вклад в освобождение Курской области, отдельно отметив проявленный ими героизм и отвагу.

Ранее Южная Корея пообещала принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России.

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