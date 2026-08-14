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Армия

В Мелитополе три человека ранены в результате атаки дрона ВСУ на остановку

Балицкий: в Мелитополе три человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на остановку
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на остановку общественного транспорта в Мелитополе. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате атаки БПЛА противника на город Мелитополь пострадали три человека, которые в момент взрыва находились на остановке общественного транспорта», — говорится в публикации.

Губернатор уточнил, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывают необходимую помощь. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Утром 14 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. По данным СКР, ракета попала в десятиэтажный жилой дом в Советском районе города. Один человек не выжил, еще семь получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок и пожилые люди. Что известно об атаке ВСУ на Брянскую область — в материале «Газеты.Ru».

Накануне сотрудник МЧС России пострадал от повторного удара украинского БПЛА во время тушения пожара в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Ему оказали необходимую помощь и госпитализировали.

Ранее в ДНР шесть человек пострадали при атаке ВСУ на электричку.

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