В Брянске ракета попала в жилой дом. СК возбудил дело о теракте

СК: среди пострадавших при ракетной атаке ВСУ на дом в Брянске пожилые и ребенок

В Брянске ракета попала в десятиэтажный жилой дом, один человек погиб, еще семь получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок и пожилые люди. Что известно об атаке ВСУ на Брянскую область 14 августа — в материале «Газеты.Ru».

Утром 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Брянску. По данным Следственного комитета России, ракета попала в десятиэтажный жилой дом в Советском районе города.

В результате удара начался пожар. Один человек погиб, не менее семи получили ранения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Среди пострадавших есть пожилые люди и малолетний ребенок. Раненых доставили в больницы, им оказывают медицинскую помощь.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ — террористический акт. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, собирают доказательства и устанавливают причастных к атаке, сообщили в ведомстве.

Ракета попала в верхние этажи дома

По данным региональных СМИ, ракета попала в верхние этажи многоэтажного панельного дома . После удара в здании начался пожар.

Жильцов эвакуировали. Для тех, кто не сможет сразу вернуться в свои квартиры, власти организовали пункты временного размещения. Для оценки ущерба была сформирована комиссия. Специалисты должны осмотреть поврежденные квартиры и частные дома, сообщает Telegram-канал «Типичный Брянск».

В результате атаки пострадала и коммунальная инфраструктура. По данным «Типичного Брянска», сотрудники компании «Газпром газораспределение Брянск» приступили к восстановлению газоснабжения после осколочного повреждения газопровода в доме на улице Ромашина, 58. Без газа остались три многоэтажных дома и 14 юридических лиц.

За сутки над областью уничтожили 262 беспилотника

Ракетный удар по Брянску произошел на фоне массированной атаки на регион.

По данным на утро 14 августа, за сутки над Брянской областью были уничтожены 262 беспилотника самолетного типа. В отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и подразделения Росгвардии.

Около 11:00 власти сообщили о другом ударе — ВСУ атаковали Дятьковский район . В результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены гражданские объекты. На местах начали работать оперативные службы, которым предстоит оценить последствия и определить объем восстановительных работ.

Еще один инцидент произошел в поселке Сныткино Брасовского района. В результате атаки беспилотника получил ранения местный житель . Его госпитализировали.

Брянская область регулярно подвергается атакам

11 августа в поселке Белая Березка Трубчевского района дрон-камикадзе атаковал продуктовый магазин . Осколочные ранения получила продавец, ей оказали медицинскую помощь.

8 августа в Брянской области сбили около 100 беспилотников. В тот же день село Новенькое Суземского района подверглось артиллерийскому обстрелу, в результате которого тяжелые ранения получила пожилая женщина .

6 августа власти сообщили сразу о нескольких атаках. В Суземском районе дрон ударил по движущемуся автомобилю, водитель погиб . Еще один человек погиб при атаке беспилотника на Новозыбков, пять мирных жителей получили ранения. В Погарском районе после удара дрона по автомобилю был ранен водитель.

4 августа в селе Лобки Погарского района дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль , его водитель погиб.

3 августа в результате атак в трех районах области были ранены восемь мирных граждан : три человека пострадали в Климовском районе, двое — в Навлинском и еще трое — в Трубчевском.