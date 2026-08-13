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Армия

В ДНР шесть человек пострадали при атаке ВСУ на электричку

Пушилин: в ДНР шесть человек пострадали при атаке ВСУ на электропоезд
Алексей Сухоруков/РИА Новости

При атаке на пассажирский электропоезд сообщением Ясиноватая — Успенская пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент произошел на железнодорожной станции «Кутейниково» городского округа Иловайск.

В результате тяжелые ранения получил машинист электропоезда — мужчина 1969 года рождения. У оператора станции — женщины 1969 г. р. — диагностированы ранения средней степени тяжести.

Кроме того, пострадали начальник станции — мужчина 1999 г. р., проводник — мужчина 1970 г. р., а также пассажиры: мужчина 1967 г. р. и девушка 2007 г. р.

Всего, по словам Пушилина, в течение дня из-за действий украинских войск были ранены 17 мирных жителей ДНР.

11 августа украинский дрон атаковал территорию церкви Рождества Пресвятой Богородицы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили, дрон врезался в церковные ворота, но не сдетонировал. Инцидент произошел всего в пяти метрах от дома, в котором на этот момент находилась семья священника.

Ранее в Раде объяснили, почему ВСУ перестали публиковать данные о пусках российских ракет.

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