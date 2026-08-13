В Запорожской области сотрудник МЧС пострадал при повторном ударе ВСУ

Сотрудник МЧС пострадал от повторного удара дрона ВСУ в Запорожской области

Сотрудник МЧС России пострадал от повторного удара украинского беспилотника во время тушения пожара в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ведомства по региону в мессенджере «Макс».

Как уточнили в МЧС, в Михайловском муниципальном округе в результате удара БПЛА произошло возгорание хозпостройки на территории жилого домовладения.

«На место происшествия оперативно прибыл дежурный караул 34-й пожарно-спасательной части. В момент ликвидации пожара противник совершил повторную атаку, в результате которой сотрудник МЧС России получил ранение», — говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что спасателю оказали необходимую помощь и госпитализировали в медучреждение.

11 августа украинский дрон атаковал территорию церкви Рождества Пресвятой Богородицы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили, дрон врезался в церковные ворота, но не сдетонировал. Инцидент произошел всего в пяти метрах от дома, в котором на этот момент находилась семья священника.

Ранее в МО РФ отчитались об ударах по логистическим центрам и инфраструктуре на Украине.