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Армия

Путин проинформировал Совбез РФ об итогах учений ТОФ

Путин рассказал участникам совещания Совбеза об учениях Тихоокеанского флота
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин проинформировал участников оперативного совещания Совета Безопасности об итогах учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, а также первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

4 августа в министерстве обороны России сообщили, что на Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите дальневосточных границ. По данным ведомства, в мероприятиях приняли участие более 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации ТОФ.

Учения проходили в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана. В их завершающей стадии принял участие Владимир Путин.

Главные задачи учений заключались в проверке готовности командного состава объединений и соединений к управлению группировками сил в своих зонах ответственности и решению нестандартных оперативных задач.

Ранее политолог назвал усиление флота России ответом на действия недружественных стран.

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