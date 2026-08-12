Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Политолог назвал усиление флота России ответом на действия недружественных стран

Политолог Туманян: мы начинаем новую эру господства российского флота
Телеграм-канал «Минобороны России»

Россия вступает в новую эру господства флота. Об этом заявил политолог, куратор экспертного клуба «Дигория», заместитель руководителя проектов Департамента общественно-информационных проектов ЭИСИ Гарник Туманян.

По его словам, заявление президента России Владимира Путина стало сигналом для недружественных стран, которые проводили действия против российских интересов.

Туманян напомнил слова главы государства о борьбе с террористами. По его мнению, поставленная задача была выполнена российскими военными и силовиками. Политолог считает, что Россия показала беспрецедентные усилия по борьбе с международным терроризмом, практически искоренила его на своей территории и помогла другим странам противостоять этой угрозе.

«Сегодня же, по сути, президент сказал о том, что мы будем «мочить» теневой флот недружественных государств. Считаю, что мы начинаем новую эру господства российского флота», — заявил Туманян.

Политолог отметил, что западные страны ранее считали возможным «безнаказанно заниматься откровенным пиратством» против российских судов и бизнеса. Теперь, по его оценке, такие решения должны стать для них крайне болезненными. Туманян предположил, что лица, принимающие решения на Западе, несколько раз подумают перед приказами, направленными против российских интересов.

Отдельно эксперт указал на политику двойных стандартов. По его словам, Запад обвинял Россию в использовании теневого флота, но сам активно его эксплуатировал. Туманян, отметил что в итоге обвинения против России переросли в «откровенное пиратство и охоту за любыми судами», где могли найти так называемый «российский след».

«Знаете, морское право четко говорит о том, что с пиратством надо бороться. Наш флот как раз активизирует работу в этом направлении», — сказал политолог.

Также Туманян обратил внимание на доклад командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиина президенту. По его словам, командующий заявил о готовности флота выполнить все поставленные задачи и наличии всех необходимых ресурсов.

«Это прямой и открытый сигнал всем недружественным странам, занимающимся пиратством: любые антироссийские действия получат зеркальный ответ, в этом можно не сомневаться», — сказал он.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!