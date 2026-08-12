Политолог назвал усиление флота России ответом на действия недружественных стран

Россия вступает в новую эру господства флота. Об этом заявил политолог, куратор экспертного клуба «Дигория», заместитель руководителя проектов Департамента общественно-информационных проектов ЭИСИ Гарник Туманян.

По его словам, заявление президента России Владимира Путина стало сигналом для недружественных стран, которые проводили действия против российских интересов.

Туманян напомнил слова главы государства о борьбе с террористами. По его мнению, поставленная задача была выполнена российскими военными и силовиками. Политолог считает, что Россия показала беспрецедентные усилия по борьбе с международным терроризмом, практически искоренила его на своей территории и помогла другим странам противостоять этой угрозе.

«Сегодня же, по сути, президент сказал о том, что мы будем «мочить» теневой флот недружественных государств. Считаю, что мы начинаем новую эру господства российского флота», — заявил Туманян.

Политолог отметил, что западные страны ранее считали возможным «безнаказанно заниматься откровенным пиратством» против российских судов и бизнеса. Теперь, по его оценке, такие решения должны стать для них крайне болезненными. Туманян предположил, что лица, принимающие решения на Западе, несколько раз подумают перед приказами, направленными против российских интересов.

Отдельно эксперт указал на политику двойных стандартов. По его словам, Запад обвинял Россию в использовании теневого флота, но сам активно его эксплуатировал. Туманян, отметил что в итоге обвинения против России переросли в «откровенное пиратство и охоту за любыми судами», где могли найти так называемый «российский след».

«Знаете, морское право четко говорит о том, что с пиратством надо бороться. Наш флот как раз активизирует работу в этом направлении», — сказал политолог.

Также Туманян обратил внимание на доклад командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиина президенту. По его словам, командующий заявил о готовности флота выполнить все поставленные задачи и наличии всех необходимых ресурсов.

«Это прямой и открытый сигнал всем недружественным странам, занимающимся пиратством: любые антироссийские действия получат зеркальный ответ, в этом можно не сомневаться», — сказал он.