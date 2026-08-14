Операторы БПЛА бригады «Север-V» ударили по украинскому флагу в Краматорске

Операторы БПЛА бригады «Север-V» Добровольческого корпуса, действующей в составе группировки войск «Юг», уничтожили флаг Украины в Краматорске. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале корпуса.

Уточняется, что флагшток был установлен в городском парке «Юбилейный».

«Краматорск все ближе», — говорится в публикации «Севера-V».

В середине июля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска вплотную подошли к некоторым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Cлавянском направлении.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, после взятия под контроль Константиновки в ДНР российские войска возьмут в огневой мешок Славянско-Краматорскую агломерацию. Российские войска займутся изматыванием сил противника на этом направлении, на что может уйти более 40 дней, после чего армия приступит к непосредственному освобождению населенных пунктов, уточнил он.

Славянск и Краматорск образуют крупнейшую подконтрольную Киеву городскую агломерацию, которая является самым важным транспортно-логистическим узлом и укрепрайоном ВСУ на северном Донбассе.

Ранее в подконтрольном ВСУ Краматорске произошли взрывы.