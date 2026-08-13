В ДНР из-за атаки ВСУ пострадали сотрудники скорой помощи и больницы

Пушилин: в Ясиноватой пострадали сотрудники скорой и больницы из-за атаки ВСУ

В Ясиноватой из-за атаки ВСУ на больницу пострадали сотрудники скорой помощи и медучреждения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Ясиноватой при атаке на лечебное учреждение пострадали сотрудники бригады скорой помощи: женщины 1962 и 1986 г. р., водитель, мужчина 1962 г. р., работник больницы — женщина 2000 г. р.», — уточнил он.

13 августа ВСУ ударили по пожарной автоцистерне в Лисичанске ЛНР. В МЧС отметили, что беспилотник атаковал машину в тот момент, когда дежурный караул возвращался с места ликвидации возгорания.

Удар пришелся по кабине автоцистерны со стороны водителя. Пожарным удалось вовремя заметить беспилотник и покинуть автомобиль, пострадавших нет.

11 августа украинский дрон атаковал территорию храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили, дрон врезался в церковные ворота, но не сдетонировал. Инцидент произошел всего в пяти метрах от дома, в котором на этот момент находилась семья священника.

Ранее дрон-камикадзе ударил по автомобилю с четырьмя девушками в Брянской области.