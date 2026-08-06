Дрон-камикадзе ударил по автомобилю с четырьмя девушками в Брянской области

В поселке Суземка Брянской области украинский дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю. Об этом в «Макс» сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В результате атаки ранения получили четыре девушки. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил Ковальчук.

По его словам, за сутки над территорией Брянской области было выявлено и сбито 155 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 6 августа Ярославская область подверглась самой массированной атаке БПЛА. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 88 дронов ВСУ. Пострадавших в результате атаки нет, однако сгорел один частный дом, в многоквартирных домах выбиты стекла, также были повреждены автомобили.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 600 беспилотников над российскими регионами.

Ранее губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Тверскую область.