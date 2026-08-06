Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Дрон-камикадзе ударил по автомобилю с четырьмя девушками в Брянской области

Ковальчук: дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Брянской области
Haggardous50000/Shutterstock

В поселке Суземка Брянской области украинский дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю. Об этом в «Макс» сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В результате атаки ранения получили четыре девушки. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил Ковальчук.

По его словам, за сутки над территорией Брянской области было выявлено и сбито 155 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 6 августа Ярославская область подверглась самой массированной атаке БПЛА. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 88 дронов ВСУ. Пострадавших в результате атаки нет, однако сгорел один частный дом, в многоквартирных домах выбиты стекла, также были повреждены автомобили.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 600 беспилотников над российскими регионами.

Ранее губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Тверскую область.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне скупают золотые слитки. Стоит ли делать так же
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!