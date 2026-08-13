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Армия

ВСУ атаковали дроном автоцистерну в Лисичанске

МЧС: ВСУ ударили по пожарной автоцистерне в Лисичанске ЛНР
МЧС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по пожарной автоцистерне в Лисичанске ЛНР. Об этом сообщает канал ГУ МЧС России по региону в «Максе».

«В Лисичанске пожарная автоцистерна МЧС России подверглась атаке БПЛА», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что беспилотник нанес удар по машине в тот момент, когда дежурный караул возвращался с места ликвидации возгорания. На фотографии, опубликованной в канале, видно, что удар пришелся по кабине автоцистерны со стороны водителя. Пожарным удалось вовремя заметить беспилотник и покинуть автомобиль, пострадавших нет.

11 августа украинский дрон атаковал территорию церкви Рождества Пресвятой Богородицы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили, дрон врезался в церковные ворота, но не сдетонировал. Инцидент произошел всего в пяти метрах от дома священника, в котором на этот момент находилась его семья.

Ранее дрон-камикадзе ударил по автомобилю с четырьмя девушками в Брянской области.

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