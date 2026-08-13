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Армия

Трамп начал закрытое совещание с разведкой в Белом доме

Трамп проводит закрытое совещание с разведсообществом в Белом доме
The White House via Twitter/Reuters

В Белом доме началось закрытое совещание президента США Дональда Трампа с представителями разведывательного сообщества. Встреча проходит на фоне поиска компромисса между Вашингтоном и Тегераном для урегулирования текущего конфликта, пишет РИА Новости.

Согласно официальному графику главы государства, совещание стартовало в 18:00 мск. В последующем расписании Трампу запланировано подписание указов в 21:00 мск, а также обсуждение вопросов внешней политики в Овальном кабинете.

Поводом для совещания послужили достигнутые Ираном и Оманом соглашения относительно Ормузского пролива. По данным агентства, стороны договорились о 60-дневном периоде свободного судоходства через пролив без взимания дополнительных сборов.

13 августа Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США полностью контролируют ситуацию в Ормузском проливе. Американский лидер утверждает, что у Ирана фактически отсутствуют боеспособные военно-морские и воздушные силы, а личный состав армии не обеспечен денежным довольствием. Кроме того, Трамп охарактеризовал экономическое положение Тегерана как крайне тяжелое, сославшись на высокий уровень инфляции.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ тревожит ухудшение отношений между государствами ближневосточного региона в результате иранского конфликта.

Ранее Трамп отказался комментировать вывод войск США с Ближнего Востока.

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