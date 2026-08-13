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Армия

Российские военные объяснили отказ Украины от тел погибших в Константиновке бойцов

Алаудинов: Киев не забирает тела в Константиновке, чтобы не платить компенсации
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украина отказывается забирать тела бойцов, погибших в Константиновке, чтобы не выплачивать компенсации. Об этом заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

«Остановить боевые действия, пойти забирать тела своих бойцов — это доказать, что Константиновка для них уже утеряна», — сказал он.

По этой причине, как указал Алаудинов, Киев не будет этого делать. Кроме того, по его словам, важную роль играет и экономическая причина, поскольку Украине нужно будет выплатить компенсации семьям погибших военнослужащих. Генерал-лейтенант подчеркнул, что таких случаев тысячи.

В начале июля российские войска установили полный контроль над Константиновкой, которая была превращена ВСУ в укрепрайон. В Кремле назвали это освобождение важным шагом, открывающим дорогу для дальнейшего продвижения к Славянску и Краматорску. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взятие Константиновки является ключом к освобождению всей территории Донецкой народной республики.

Константиновка — одно из трех ключевых звеньев Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов, Славянск и Краматорск — особо укрепленные узлы обороны противника, взломав которые, Россия получит новые тактические возможности, что сравнимо с прорывом Красной армии в 1943 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский офицер рассказал, когда Константиновку полностью зачистят от ВСУ.

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