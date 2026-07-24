Офицер «Лис»: Константиновка будет полностью зачищена от ВСУ в ближайшее время

Город Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) полностью зачистят от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время. Об этом заявил временно исполняющим обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Лис», передает РИА Новости.

«Обстановка в Константиновске складывается так: идет уничтожение оставшихся разрозненных групп противника. Это буквально один-два человека, которые переодеваются в гражданскую одежду, угрожают гражданским», — сказал офицер.

«Лис» добавил, таким образом военные ВСУ пытаются эвакуироваться вместе с гражданским населением. Однако российские бойцы вычисляют их, поскольку «плотно работает» с мирным населением, подчеркнул врио начальника штаба.

3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие страны взяли под контроль всю территорию Константиновки в Донецкой народной республике. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Юг».

Ранее беженец обвинил ВСУ в сожжении его дома под Константиновкой.