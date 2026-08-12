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Армия

Лантратова рассказала об отказах Украины от предложений России по обменам пленными

Омбудсмен Лантратова: Украина зачастую отказывается от предложений РФ по обменам
Евгений Биятов/РИА Новости

Украина зачастую отказывается от предложений России по обменам, не желает забирать своих и не спешит возвращать российских пленных, заявила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, ее аппарат совместно с министерством обороны России и профильными службами регулярно передает украинской стороне списки российских граждан, которых ждут дома.

«Однако, к сожалению, Киев зачастую отказывается от тех предложений, которые мы направляем, — они не хотят забирать всех своих ребят и, что самое главное, не спешат возвращать наших», — написала Лантратова.

Она отметила, что в течение последнего месяца РФ предлагала Украине три разных списка на обмен, но украинская сторона отказывается забирать своих же граждан. Речь идет и об обычных солдатах, и об осужденных в России по различным статьям, уточнила омбудсмен.

До этого Лантратова заявила, что в ходе российско-украинских обменов стороны передают друг другу равное количество военнопленных. Комментируя высказывания о неравноценности обменов, омбудсмен подчеркнула, что с момента ее назначения на должность 550 российских военнопленных были обменяны на такое же количество украинских.

Ранее Лантратова сообщила хорошие новости о похищенных ВСУ жителях Курской области.

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