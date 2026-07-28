Обмены телами военнослужащих между Москвой и Киевом свидетельствуют о том, что украинская сторона лжет о потерях российских войск. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют колоссальное количество солдат на поле боя. В то же время украинские политики утверждают, что потери Вооруженных сил РФ якобы «бешеные».

«Ну давайте посмотрим просто на передачу тел», — предложил Мирошник.

Он выразил уверенность, что украинская сторона «бежала бы впереди паровоза» и обязательно бы передала Москве огромное количество тел военнослужащих, если бы они у нее были. Но Киев не в состоянии этого сделать, поэтому ограничивается резонансными высказываниями о потерях российских войск и скрывает ложь за фразами о «военной тайне», пояснил посол.

16 июля РФ и Украина обменялись телами военнослужащих. Процедура прошла в белорусском приграничье в Гомельской области. Киев передал 31 тело российских бойцов, Москва отдала 501 тело украинских солдат. Как рассказывали в МИД РФ, российская сторона за год передала Украине более 20 тыс. тел, взамен получила 627. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее помощник Путина обратил внимание на соотношение потерь ВСУ и ВС РФ.