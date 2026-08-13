Путин пообедал с экипажем крейсера «Варяг»

Путин поблагодарил моряков за проведение учений ТОФ на обеде с экипажем «Варяга»

Президент РФ Владимир Путин во время посещения гвардейского ракетного крейсера «Варяг» пообедал с экипажем в неформальной обстановке. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.

«Море любит сильных, а сильным надо хорошо кушать, — сказали президенту про моряков перед началом обеда. — Они у нас все такие спортивные». «Как мы с вами», — отреагировал российский лидер.

В ходе трапезы Путин поблагодарил военных моряков за успешное проведение учений Тихоокеанского флота (ТОФ), а также подчеркнул особую значимость поддержания высокой боеготовности Военно-морского флота (ВМФ) и Вооруженных сил (ВС) РФ.

Накануне Путин наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) с борта ракетного крейсера «Варяг».

Учения по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России на Тихоокеанском флоте проводятся с 4 августа в двустороннем формате под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

В ходе мероприятия президент также заявил, что захват российских судов является разбоем и пиратством, Россия будет вынуждена зеркально отвечать на подобные действия.

Ранее Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ.