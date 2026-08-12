Двенадцать жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак ВСУ

Двенадцать мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Буденновском района Донецка при атаке на жилое домостроение ранения средней степени тяжести получил парень - подросток 2011 г.р», — рассказаал Пушилин.

В Ворошиловском районе города Донецка на остановке «Центральный рынок» пострадали женщины 2002, 1984 и 1967 года рождения.

Сразу пять человек пострадали в округе Торез. Всем пострадавшим оказывают помощь.

Как сообщили в Минобороны России, среду, 12 августа, в течение дня над регионами России были сбиты 147 украинских беспилотников. Вражеские БПЛА были сбиты на территориями Брянской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Белгородской, Липецкой, Курской и Тульской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря. Информации о разрушениях и пострадавших не приводилось.

Ранее в Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ.