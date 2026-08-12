Над регионами России сбили 147 украинских БПЛА

В среду, 12 августа, в течение дня над регионами России были сбиты 147 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Вражеские БПЛА были сбиты на территориями Брянской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Белгородской, Липецкой, Курской и Тульской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Так, женщина пострадала в результате детонации беспилотника городе Грайворон Белгородской области. В оперштабе добавили, что после оказания помощи пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение.

В тот же день в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на карету скорой помощи в Луганской народной республике пострадали два медицинских работника, которые спешили на помощь пациентам.

Ранее беспилотники атаковали Нижегородскую область.