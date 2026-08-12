Медведев рассказал, как завершится СВО

Специальная военная операция завершится на условиях России. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с экспертным советом по созданию новой партийной программы, сообщает РИА Новости.

«С прекращением или при остановке СВО в той или иной форме… значит, рано или поздно это, естественно, произойдет. И естественно, исхожу из того, что на наших условиях», — сказал Медведев.

По словам председателя «ЕР», Россия обладает достаточным запасом прочности, чтобы одновременно вести боевые действия и выполнять социальные обязательства перед гражданами.

До этого Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в спецоперации. По его словам, эта задача сегодня объединяет все ответственные политические силы страны.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что СВО рано или поздно закончится. Во время общения с военными моряками в Петербурге в День ВМФ он выразил уверенность в победе России и отметил, что люди на фронте чувствуют единство вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности. Глава государства подчеркнул необходимость сохранить это чувство единства после завершения спецоперации.

Ранее в Совфеде заявили, что Россия хотела бы закончить СВО в этом году.