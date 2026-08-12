В СМИ оценили способность дронов и ракет ВСУ преодолевать ПВО России

AP: не более 5–9% украинских ракет и дронов преодолевают российскую ПВО

Порядка 5–9% беспилотных летательных аппаратов и ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы преодолевают средства противовоздушной обороны России. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на подсчеты западных аналитиков.

По данным агентства, для попыток подавления российской ПВО Украина вынуждена использовать сотни беспилотников и десятки ракет. Такой подход требует значительных ресурсов и времени.

«Это дорогостоящий и трудоемкий способ ведения войны, поскольку российскую систему противовоздушной обороны преодолевают не более 5–9 процентов украинских ракет», — говорится в публикации AP.

Агентство отмечает, что украинская сторона использует массовые запуски беспилотников, чтобы перегружать российские системы ПВО и создавать условия для прохождения отдельных ракет. При этом эффективность некоторых ударов остается неоднозначной, а часть заявленных атак не привели к значительным повреждениям, подытоживает AP.

23 июня Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру. По его словам, на плечах министерства обороны РФ и других силовых ведомств лежит задача купирования угрозы атак по гражданским объектам.

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